Plan van de tennisbond voor exclusief internaat klapt

De tennisbond zet voorlopig een streep door het prestigieuze plan voor een tennisinternaat in Doorn. Onder leiding van trainer Tjerk Bogtstra zou daar vanaf september de beste Nederlandse jeugd, in de leeftijd van veertien tot achttien, in een topsportregime gaan trainen. Maar in de afgelopen weken bleek er onvoldoende animo onder spelers. Ook stuit het plan op te veel praktische bezwaren.

Initiator Jacco Eltingh, technisch directeur bij de KNLTB, heeft zelf de „stekker eruit getrokken”, bevestigt hij tegen NRC. Dinsdag stuurde hij een mail naar de betrokken spelers dat de bond „op dit moment” niet doorgaat met het zogeheten centralisatieprogramma.

Momenteel breken er nauwelijks nieuwe Nederlandse talenten door, wat een groot punt van zorg is voor de tweede sportbond van het land. Door de beste jeugdspelers bij elkaar te zetten zou een sterke lichting kunnen worden gecreëerd, was het idee. Voor dit exclusieve talentprogramma moesten ze gaan wonen en trainen op de academy van Bogtstra en in Doorn onderwijs volgen.

Dertien talenten uitgenodigd

De dertien beste jeugdspelers werden onlangs uitgenodigd, van wie er al zes bij de tennisschool van Bogtstra in Doorn trainen. Negen van de dertien talenten waren tot voor kort in gesprek met Eltingh om deel te nemen. Maar ook met die negen lukte het niet allemaal om „tot afronding” te komen, zegt hij. Minimaal tien deelnemers waren nodig om het project financieel te kunnen draaien. Spelers moesten zelf op jaarbasis 9.000 euro bijdragen, relatief laag in vergelijking met programma’s bij privéscholen.

Eltingh wil niet in details treden over de redenen waarom het plan is geklapt. Na drie jaar „grondig onderzoek” lanceerde de bond het programma begin februari. Het stuitte op veel weerstand bij tennisschoolhouders. Vrijwel iedereen is het erover eens dat centralisatie goed kan zijn voor het Nederlands toptennis, maar er was onder meer onvrede over de constructie: de samenwerking van de bond met de commerciële tennisschool van Bogtstra. Critici vroegen zich af waarom de bond het programma niet zelf ging uitvoeren.

Privétrainers die hun talenten zouden moeten afstaan aan het tennisinternaat waren bezorgd of hun spelers wel voldoende individuele begeleiding zouden krijgen in Doorn. Zoals Niels Stemerdink, die een tennisschool heeft in Rotterdam – en als ‘gecertificeerd’ opleidingscentrum samenwerkt met de bond. „Draait het op het internaat om de speler of de lichting? Elke speler is anders. Er moet een programma op maat komen.”

Van de tennisschool van Stemerdink kreeg Kyvan Rietkerk (16) een uitnodiging om naar Doorn te komen. In principe stonden zij daar „positief” tegenover, zegt Stemerdink. Maar de speler zit in de laatste fase van zijn middelbare school en het onderwijs dat hij nu volgt „werd niet ondersteund in Doorn waardoor hij veel aanpassingen zou moeten doen”. Daarom konden ze nog niet beslissen of hij zou deelnemen.

Mees Röttgering (13) uit Venray besloot niet in te gaan op de uitnodiging, vertelt zijn vader Sander. Hij traint nu in Eindhoven bij tennisschool Amjoy, waar hij al sinds zijn zesde wordt begeleid door dezelfde trainer. Dat verloopt naar tevredenheid, ook in combinatie met het onderwijs dat hij volgt op Sint-Joriscollege in Eindhoven, waar hij in een speciale ‘topsportklas’ zit.

„Met school was het onzeker hoe dat in de nieuwe situatie zou gaan”, zegt zijn vader. „Nu is het super geregeld. Hij krijgt vrijstellingen en mag veel internationaal spelen. Deze situatie is voor Mees op dit moment het beste.”

Eltingh is teleurgesteld

Eltingh, door verschillende trainers bekritiseerd op zijn aanpak van dit plan, is teleurgesteld dat het tennisinternaat er voorlopig niet komt. „Het is veelzeggend dat we dit niet voor elkaar krijgen in deze setting. De optie om centralisatie te starten dient zich niet iedere dag aan. We zijn niet over een nacht ijs gegaan.” Hij noemt het „een enorme geste richting deze leeftijdscategorie” dat ze deze mogelijkheid kregen.

Hij vraagt zich af of het „commitment” van alle betrokkenen – trainers, ouders en kinderen – er wel is. „Het moet graag zijn, of anders ook misschien niet. Het is een vrije wereld. Maar dit geeft ons ook absoluut te denken: oké, wat zijn dan de alternatieven voor de korte termijn?”

Eltingh gaat nu „terug naar de tekentafel”, schrijft hij in de mail aan de betrokken talenten. Hij sluit niet uit dat het tennisinternaat er in 2022 alsnog komt.