OVV roept regering op wetgeving te maken om stalbranden te voorkomen

Er leeft in de politiek en landbouwsector te weinig gevoel van urgentie om stalbranden te voorkomen. Het aantal branden in stallen is de afgelopen jaren toegenomen, zonder dat er aanvullende regels zijn gekomen om de brandveiligheid te verbeteren, stelt de Onderzoeksraad voor Veiligheid dinsdag in een rapport. De OVV pleit ervoor de minister van Landbouw politiek verantwoordelijk te stellen om het aantal stalbranden „substantieel en structureel” te verminderen. De minister zou maatregelen voor de brandveiligheid van dieren wettelijk moeten verplichten, aldus de onderzoeksraad.

De onderzoekers schrijven dat jaarlijks gemiddeld 143.000 dieren om het leven komen als gevolg van een stalbrand. Ieder jaar vinden gemiddeld zeventien grote stalbranden plaats in Nederland, waarbij tussen 2012 en 2020 in totaal 1,3 miljoen dieren zijn gestorven. Het jaarlijkse aantal sterfgevallen door de branden neemt volgens de OVV bovendien toe, onder meer door de toegenomen grootte van stallen. Veehouderijen zijn bovendien steeds vaker uitgerust met technische installaties, wat de kans op brand vergroot.

Hoewel het probleem dus groeiende is, worden verouderde brandveiligheidscriteria gebruikt: de richtlijnen stammen uit 2014. Die voorwaarden beperken zich bovendien tot nieuw te bouwen stallen. „Voor het brandveiliger maken van bestaande stallen is er nauwelijks wet- en regelgeving”, concludeert de OVV. De onderzoekers roepen de regering op „op een andere manier naar de veehouderij in Nederland” te kijken: niet langer uit „bedrijfseconomisch perspectief” met het doel de kosten zo laag mogelijk te houden, maar uit het oogpunt zoveel mogelijk „dierenleed te voorkomen”.