Opgeknipt recordkunstwerk levert 62 miljoen dollar op

Het (voormalig) grootste schilderij ter wereld is in zeventig stukjes verkocht aan één koper. De Franse crypto-ondernemer Andre Abdoune heeft het werk The Journey of Humanity dinsdag op een veiling gekocht van de Britse kunstenaar Sacha Jafri voor 62 miljoen dollar (ruim 52 miljoen euro). Het is daarmee de een na hoogste prijs die ooit voor een schilderij van een levende kunstenaar is betaald, meldt persbureau Reuters.

Het schilderij had een omvang van 1.595,76 vierkante meter toen Jafri het schilderde op de vloer van het Atlantis Hotel in Dubai. Hij heeft er tijdens de pandemie ruim een half jaar aan gewerkt. Er zijn tekeningen van kinderen uit 140 landen in verwerkt, evenals 6.300 liter verf. Na voltooiing heeft Guinness World Records het werk officieel aangemerkt als het grootste doek ter wereld, waarna het werd opgeknipt in zeventig delen. Die zouden eigenlijk los geveild worden, maar Abdoune bracht een bod uit op alle delen tegelijk.

De opbrengsten van het werk gaan naar goede doelen ter ondersteuning van kinderen, beloofde Jafri. Hij wilde aanvankelijk 30 miljoen dollar ophalen. Abdoune zegt dat hij het werk wil gebruiken om in de toekomst nog méér geld voor charitatieve doelen te genereren. Hoe hij dat wil doen, is niet bekend. De zakenman heeft een bedrijf in cryptovaluta. Voorlopig blijven de schilderijen in ieder geval in Dubai, waar het is geschilderd en waar Abdoune woont.

Records

Eerder deze maand kwam kunst al onder de aandacht van cryptobeleggers te staan door de verkoop van het digitale kunstwerk Everydays: The First 5.000 Days, van kunstenaar Beeple. Op een veiling werd bijna zeventig miljoen dollar betaald voor de rechten op dat werk (zogenoemde NFT’s) die zijn vastgelegd in de blockchain. NFT’s worden ook in de muziekindustrie steeds populairder. Of Abdoune The Journey of Humanity heeft aangekocht als investeerder, liefhebber of filantroop moet nog blijken.

Het duurste schilderij van een levende kunstenaar ooit verkocht, wisselde in 2018 van eigenaar. Portrait of an Artist (Pool with Two Figures) van David Hockney leverde toen 90,3 miljoen dollar op. Leonardo da Vinci schilderde het allerduurste schilderij dat ooit is geveild. Salvator Mundi kostte in 2019 op een veiling ongeveer 450 miljoen dollar.