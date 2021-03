Over Joop Schafthuizen horen we weinig meer, maar toch was hij nog niet zo lang geleden een bekende Nederlander. Als partner van Gerard Reve trad hij steeds meer uit diens schaduw.

Niet iedereen was blij met de groeiende invloed van Schafthuizen, blijkt uit het pas verschenen boek Uren met Joop Schafthuizen van Nop Maas. Maas schreef eerder Gerard Reve. Kroniek van een schuldig leven, een uitstekende, driedelige biografie. Als biograaf had hij veel contact met Schafthuizen, wat uitliep op een daverende ruzie die tot in de rechtbank werd voortgezet.

„Rest de vraag waarom ik zo lang in Circus Schafthuizen heb meegedraaid”, schrijft Maas in zijn slotwoord. „Sommige dingen gaan sluipenderwijs. Je bewondert een schrijver, je raakt met hem en dus ook zijn partner in contact, je merkt betrekkelijk snel dat hij en zijn partner nu niet direct mensen zijn met wie je een goede en duurzame relatie kunt opbouwen. Maar je blijft de schrijver en zijn werk bewonderen en soms is het zelfs bijna gezellig.”

Maas wil met zijn boek „een kijkje achter de schermen van de Onderneming Gerard Reve” bieden. Het is vooral een ontluisterend kijkje, waarin Reve wegzinkt in de lethargie die zijn ziekte hem oplegt, terwijl de bewonderaars elkaar voor zijn ziekbed verdringen, bedelend om zijn aandacht die allerlei voordelen kan opleveren.

Misschien heeft Maas het niet zo bedoeld, maar ik las zijn boek vooral als een strafexpeditie, een wraakoefening van iemand die nog altijd omziet in grote woede. Of hij daar goede redenen voor heeft, is voor een buitenstaander moeilijk te beoordelen. Als lezer voel je je beland in de tumultueuze ruzie van een familie die gelukkig niet de jouwe is. Ik werd er, om met Reve te spreken, soms bijna nederslachtig van.

Maas schildert Schafthuizen herhaaldelijk af als een krankzinnige. „Ik wens niet meer mee te doen aan het tegen iedere rationale overweging in gelijk geven aan deze krankzinnige.” En: „Joop is gek en dat geldt voor Reve – die ik daarna aan de telefoon krijg – ook. Steeds weer dezelfde riedels over de dokter, de doodsmak, dat hij het zo goed getroffen heeft en dat zijn geheugen weer helemaal terug is.”

Schafthuizen is in de beleving van Maas iemand die voortdurend manipuleert en intimideert – kortom, een volstrekt onberekenbare figuur, die een verkeerde invloed heeft op de literaire nalatenschap van Reve. Maas onderbouwt zijn betoog – in feite een serie aantekeningen die hij in de loop van de jaren heeft gemaakt – met veel voorbeelden en citaten. Schokkend zijn vooral de fragmenten van telefoongesprekken waarin Schafthuizen hem met de dood bedreigt: „(…) om dus een kogel dwars door uw hart te krijgen uit mijn persoon als verachting en vernedering van uw wilde daden (…).”

Het boek wordt onpartijdiger als Maas het geruzie met Schafthuizen even opzij zet en de relatie tussen Reve en Schafthuizen probeert te peilen. Hij citeert dan andere vrienden. „Het was een afhankelijkheidsrelatie”, zegt een van hen. „Gerard was na een aantal verhoudingen ontredderd en kan niet goed voor zichzelf zorgen.” Deze vriend wijst er ook op dat Schafthuizen veel gedaan heeft om „Gerard op de rails te houden”.

Het boek is in eigen beheer uitgegeven en alleen te bestellen via www.nopmaas.nl

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 24 maart 2021