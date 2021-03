Nieuwe protestplannen Wit-Rusland missen ditmaal bezieling

Breekt na een stille winter een Wit-Russische ‘protestlente’ aan? Als het aan de Wit-Russische oppositie ligt, markeert deze donderdag de start van een nieuwe golf demonstraties tegen het ijzeren regime van Aleksandr Loekasjenko. Vorige week gaf oppositieleider Svetlana Tichanovskaja vanuit haar ballingsoord Vilnius het startschot voor een nieuwe reeks protesten. „Wit-Russen zijn niet van plan om op te geven”, zei de 38-jarige oppositieleider in een videoboodschap. Ook lanceerde ze een nationaal debat – in de vorm van een online stemming - over de weg uit de huidige patstelling met het regime.

Vorige maand constateerde Tichanovskaja nog dat de weg naar democratie langer duurt dan gepland. „Ik moet toegeven dat we de straat hebben verloren. Wij hebben geen middelen tegen het geweld van het regime”, zei ze in een interview met de Zwitserse krant Le Temps. De winterse protestpauze was volgens haar dan ook nodig, om uit te blazen van het geweld en de organisatie te verbeteren.

Aanhoudende terreur

Sinds het verlies van Loekasjenko bij de presidentsverkiezingen, vorige zomer, vecht ‘Europa’s laatste dictator’ voor zijn politieke leven. In antwoord op de massale antiregeringsdemonstraties, lanceerde hij met behulp van zijn ordetroepen en van Rusland een keihard tegenoffensief. Duizenden activisten werden opgesloten en gemarteld, sommigen verdwenen, anderen werden veroordeeld tot jarenlange celstraffen.

Eerder deze week publiceerde CNN het verhaal van een activist, die in de vrieskou ’s nachts naar Oekraïne was gevlucht. De man verhaalde over martelingen, en verkrachting met wapenstokken. Via deserteurs bij de politie wist CNN de hand te leggen op video’s waarin te zien is hoe arrestanten tot bloedens toe worden geslagen.

Loekasjenko heeft het straatprotest effectief neergeslagen Artjom Shraibman analist

De aanhoudende terreur heeft het gewenste effect. „Loekasjenko is erin geslaagd de straatprotesten effectief neer te slaan”, zegt politiek analist Artjom Shraibman telefonisch. De 29-jarige Shraibman is oprichter van denktank Sense Analitics in Minsk. Hij is pessimistisch over een snelle opleving van de demonstraties. „Daarvoor zijn drie elementen nodig die vorig jaar aanwezig waren, maar nu ontbreken: sterke emoties, de afwezigheid van angst en geloof in de overwinning. Als je daar niet in gelooft, dan ben je niet bereid je gezondheid, je werk en je vrijheid op te geven.”

Ook in zijn eigen omgeving ziet Shraibman nog weinig protestbereidheid. „Veel mensen zitten gevangen, zijn gevlucht, of teleurgesteld in de vreedzame protesten en willen hardere acties”, zegt hij.

Toch staat de oppositie niet helemaal buitenspel. Onvermoeibaar reist Tichanovskaja al maanden langs Europese hoofdsteden om het lot van haar landgenoten op de agenda te houden. Deze week hield het Litouwse parlement een forum waarin tal van regeringsvertegenwoordigers hun steun uitspraken voor de Wit-Russen. Ook slaagde ze erin Loekasjenko en zijn kliek op de Europese sanctielijst te krijgen.

De gebeurtenissen in Rusland, waar eerder dit jaar duizenden de straat opgingen na de arrestatie en veroordeling van oppositieleider Aleksej Navalny, kan het Wit-Russische protest een morele boost geven.

Internationale steun

De internationale steun is absoluut zinvol, zegt Shraibman. „Het verhoogt de politieke prijs die Rusland moet betalen voor de instandhouding van het regime in Minsk.” Maar de sancties hebben weinig invloed op het gedrag van de unverfroren Loekasjenko. Tijdens een showbijeenkomst vorige maand stelde hij twee – onuitvoerbare – voorwaarden voor zijn vertrek: het staken van de protesten en veiligheidsgaranties voor hem en zijn entourage. Als voorschot op mogelijke protesten deze donderdag dreigde hij met inzet van het leger.

Hoewel de president zich onoverwinnelijk waant, heeft hij weinig reden tot optimisme, zegt Shraibman. Wit-Rusland staat economisch aan de afgrond. Alleen de steun van president Poetin houdt hem nog overeind. „De afspraak is dat Loekasjenko al Poetins voorwaarden vervult, waaronder verdere politieke integratie van beide landen. Als Loekasjenko treuzelt, kan die geldkraan zomaar opdrogen.”

In het zwartste scenario gloort ook een sprankje hoop, meent Shraibman. Een financiële crisis zal de burgers aanzetten tot nieuwe protesten en ook Loekasjenko’s loyale elites zullen zich van hem afwenden. Vooralsnog opereren oppositie en regime in parallelle werkelijkheden. Een waarin voor beide kanten geldt: opgeven kan altijd nog.