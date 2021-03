Nederlands elftal verliest eerste WK-kwalificatieduel van Turkije

Het Nederlands elftal is de kwalificatiereeks voor het WK voetbal dat volgend jaar in Qatar wordt gehouden slecht begonnen. De ploeg van bondscoach Frank de Boer verloor woensdag in Istanbul met 4-2 van Turkije. Oranje kwam na een 3-0 achterstand nog terug tot 3-2, maar kreeg geen kans meer op de gelijkmaker.

Het Nederlands elftal kwam na ongeveer een kwartier spelen al op achterstand. Spits en aanvoerder van Turkije Burak Yilmaz schoot de bal via verdediger Matthijs de Ligt achter doelman Tim Krul. Die laatste stond onder de lat, omdat eerste keeper Jasper Cillessen in de warming-up geblesseerd was geraakt. Een kwartier later vergrootte Yilmaz de Turkse voorsprong uit een strafschop. Even daarvoor had aanvaller Donyell Malen een overtreding begaan in het eigen strafschopgebied. Het Nederlands elftal zette daar nog voor rust een kopbal van De Ligt tegenover uit een hoekschop, maar zijn inzet werd van de lijn gehaald.

Direct na rust scoorde Turkije opnieuw. Hakan Calhanoglu werd op twintig meter van het doel vrijgelaten en schoot met een verradelijke stuit de bal achter Krul. De Boer bracht daarna onder anderen Luuk de Jong en Davy Klaassen in. Die laatste scoorde een kwartier voor tijd de 3-1, op aangeven van Memphis Depay. Weer een minuut later bracht die andere invaller, Luuk de Jong, de spanning in de wedstrijd terug. Opnieuw op aangeven van Depay tikte hij van dichtbij binnen. Die spanning was van korte duur, want vijf minuten later schoot opnieuw Burak Yilmaz de bal vanuit een vrije trap in de kruising: 4-2. In de blessuretijd miste Depay nog een strafschop.

Het volgende duel in de strijd om WK-kwalificatie staat voor zaterdag gepland. Dan speelt het Nederlands elftal in de Johan Cruijff Arena. Weer drie dagen later komt Oranje uit tegen dwergstaat Gibraltar. Het Nederlands elftal wist zich voor het vorige WK voetbal in Rusland in 2018 niet te kwalificeren. Oranje doet wel mee aan het Europees kampioenschap van dit jaar.