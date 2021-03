Na vertrek Donald Trump zijn Amerikaanse media minder in trek

Amerikaanse media zien het aantal lezers en kijkers dalen nu Donald Trump is vertrokken uit het Witte Huis. Deze maand ligt het aantal mensen dat CNN kijkt op populaire tijdstippen gemiddeld 50 procent lager dan in maart 2020, zo meldt marktonderzoeker Nielsen dinsdag. Ook bij Fox News en MSNBC daalden de kijkcijfers. Het websitebezoek van The New York Times is tussen de verkiezingen in november en februari met 30 procent afgenomen. Het onderzoeksbureau ComScore constateert een vergelijkbare daling op de website van Washington Post, die 27 procent minder lezerspubliek trekt.

Voordat Trump in 2017 president werd, was ook al sprake van een afname van nieuwsconsumptie. Na zijn inauguratie werden kranten en televisiezenders juist weer populairder. De huidige afname van lees- en kijkcijfers houdt mogelijk ook verband met het feit dat de presidentsverkiezingen - een belangrijk thema voor de pers - nu achter de rug zijn.

Trump onderhield tijdens zijn presidentschap een moeizame en gespannen verhouding tot de pers. Nadat hij president werd in 2017 typeerde hij CNN en The New York Times als „vijanden”. In 2019 liet de Republikein weten de abonnementen van het Witte Huis op The New York Times en Washington Post stop te zetten vanwege de in Trumps ogen leugenachtige journalistiek.

Ondanks de kritiek van Trump is het aantal abonnees van de kranten tijdens zijn presidentschap gegroeid. The New York Times constateerde in vier jaar tijd een constante toename van nieuwe digitale abonnementen en vorig jaar oktober bereikte de krant de grens van zeven miljoen abonnees. Ook televisiezender CNN - die volgens Trump te kritisch verslag deed van zijn presidentschap - zag de kijkcijfers toenemen na zijn intrede in het Witte Huis. Trump was zelf geregeld onderwerp van gesprek in de media vanwege opzienbarende gedragingen en opvallende uitspraken. Ook besteedden media veel aandacht aan zijn uitlatingen op Twitter.

