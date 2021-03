‘Musea zijn bewezen coronaproof gemaakt’

En nóg mogen de musea niet open. Met een gefrustreerd gevoel keken de museumdirecteuren Andreas Blühm, Ralph Keuning en Benno Tempel dinsdagavond naar de coronapersconferentie. Honderd dagen zijn hun musea – respectievelijk het Groninger Museum, Museum De Fundatie in Zwolle en Kunstmuseum Den Haag – inmiddels gesloten. En in die situatie komt tot 20 april waarschijnlijk geen verandering.

Zo zonde, verzuchten de directeuren in koor. Ze hebben prachtige tentoonstellingen ingericht, hun musea zijn met allerlei maatregelen coronaproof gemaakt. Bewezen coronaproof, benadrukken ze: in de periodes dat ze af en toe open mochten, heeft geen enkel Nederlands museum zich tot coronabrandhaard ontpopt.

In verzet komen, zou dat helpen? Zoals Jacqueline Grandjean, directeur van presentatie-instelling de Oude Kerk in het centrum van Amsterdam, eerder deze week deed. Grandjean liet weten genoeg te hebben van de coronamaatregelen en op 15 april de deuren van de Oude Kerk te openen, „of het mag of niet”.

Burgerlijke ongehoorzaamheid is nu een verkeerd signaal, zegt Benno Tempel. Volgens de directeur van het Kunstmuseum geeft dat maar een alibi voor meer overtredingen van de regels. Bovendien hecht hij veel waarde aan een goede band met de overheid in deze penibele tijd. „Tot tweemaal toe zijn er steunpakketten voor de cultuursector gekomen. De gemeente Den Haag heeft het museum net een half jaar huur kwijtgescholden.”

Maar Tempel constateert tegelijkertijd dat de goodwill voor de coronamaatregelen steeds meer onder druk te staan. „Het lijkt me verstandig om te kijken wat op een veilige manier open kan. Zoals de musea. Die bieden velen inspiratie, bezieling en verstrooiing. We hebben 1,4 miljoen museumjaarkaarthouders. Dat zijn bijna evenveel mensen als vorige week op D66 stemden.”

In Museum De Fundatie zijn nu alleen groepjes met studenten welkom, zegt Keuning vanuit de auto. Hij zou graag veel meer bezoekers ontvangen. „Als ik zie hoe druk het nu op de weg is. En als ik zie hoe druk het in de weekenden is op veel plekken – mensen ontvluchten steeds massaler hun isolement. Musea zouden daarbij kunnen helpen.”

Petitie

Binnen vijf minuten, zegt Keuning, kan De Fundatie op een veilige manier worden heropend. Op het plein vóór het museum, droomt de directeur hardop verder, zou hij voor de bezoekers op verantwoorde wijze ook terrassen kunnen openen.”

Net als Keuning tekende Andreas Blühm de petitie ‘Open de musea en presentatie-instellingen’, een initiatief van kunstenaar Anne Wenzel en kunstcriticus Lucette ter Borg dat in tien dagen tijd door 13.000 mensen is omarmd. Hij is blij, zegt Blühm, niet in de schoenen te staan van Rutte en De Jong. „Zij staan echt voor duivelse dilemma’s. Maar mijn frustratie is groot en ik voel me door die aanhoudende maatregelen murw gebeukt.”

Ook Tempel hield een dubbel gevoel over aan de persconferentie van het kabinet. „We staan dagelijks met z’n allen hutjemutje in de supermarkt. En de museumbranche, die voor de lockdown alleen geregistreerde bezoekers in tijdvakken ontving in klimaatgecontroleerde gebouwen, moet dicht. Dat is wrang.”

Het argument dat met sluiting grote reisbewegingen worden voorkomen, gaat volgens Tempel niet op. „Van vorig jaar weten we dat museumbezoekers vooral met eigen vervoer reizen, en dat ze vooral musea in de regio bezochten.”

Sneltesten Proef in cultuursector De Taskforce Culturele en Creatieve sector, die de sector vertegenwoordigt in het overleg met het kabinet, gaat in april proeven houden met sneltesten in de cultuursector. De deelnemende musea, concert- en theaterzalen zullen bezoekers van tevoren een sneltest afnemen. Volgens de werkgroep kan de cultuursector worden heropend als niet langer het besmettingsniveau het uitgangspunt is voor coronamaatregelen, maar de druk op de gezondheidszorg of de vaccinatiegraad. Onderzoek toont aan dat de sector veilig is door aanpassingen, minutieuze protocollen en strenge handhaving, aldus de Taskforce. In overleg met de Rijksoverheid, veiligheidsregio’s en lokale bestuurders heeft de werkgroep voor de proeven podia, musea en erfgoedlocaties gekozen met een testlocatie in de buurt.