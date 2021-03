Met Dr Pepper en snoepsushi corona te lijf

Momentje, zegt Emin, „even de boodschappen aanpakken”. Dat gaat, heel handig, via het raam van zijn slaapkamer in de flat tegenover de supermarkt. Emin zit in quarantaine, net als de rest van de vmbo-4-leerlingen van scholengemeenschap Guido in Arnhem. Zes van hen en een docent raakten besmet met het coronavirus, amper drie weken nadat de scholen in het voortgezet onderwijs weer gedeeltelijk open mochten. Sommigen merken er amper iets van, anderen zijn echt ziek, zoals Emin.

Het begon in het weekend: hoofdpijn, doodmoe, moeite met ademhalen. Emin heeft astma en zijn moeder een longaandoening, dus het was schrikken. Nu gaat het wel weer. „Ik dacht dat corona iets engs was waarmee je binnen twee dagen op de intensive care zou liggen”, zegt hij. „Maar het voelt als griep.”

Hij klinkt schor en heeft last van smaakverlies. De boodschappen– een voorraad Dr Pepper en snoepsushi – helpen hem de dag door. Zijn moeder zet zijn eten voor zijn deur. Dan klopt ze drie keer en wacht Emin een minuut voor hij het pakt. Verder gaat zijn deur alleen open als hij naar de wc gaat of wil douchen.

Tot nu toe werken die strakke regels: zijn moeder en oudere broer hebben geen klachten. Maar Emin „zit te verstoffen”. Hij volgt online lessen, maakt huiswerk, kijkt filmpjes, probeert af en toe wat spieroefeningen te doen en appt met zijn klasgenoten Koen en Rutger.

Rutger heeft ook Covid-19. Hij zit in het souterrain van zijn huis, afgescheiden van ouders, zussen en broer, maar met een eigen wc en een bokszak. „Ik heb een tv gekregen en de Playstation van boven genakt [gestolen]. Prima te doen zo.” Rutger heeft niet veel last, hooguit van wat voelt als verkoudheid. Saai is het wel.

Besmette jongeren

Het coronavirus verspreidt zich de laatste weken snel onder jongeren. Het RIVM meldde dinsdag dat het aantal positieve tests in de leeftijdsgroep van 13 tot en met 17 jaar met 29 procent is gestegen. Dat hangt, schrijft het RIVM, „waarschijnlijk samen met het gedeeltelijk heropenen van de scholen in het voortgezet onderwijs per 1 maart”. En dat ondanks de strenge maatregelen, waarbij leerlingen anderhalve meter afstand moeten houden en gemiddeld maar twee of drie dagen per week naar school gaan.

In de vmbo-4-klas van het Guido begon de uitbraak bij Isa. Zij werd tijdens de les Nederlands uit de klas gehaald door huismeester Paul Terpstra. Neem je spullen maar vast mee, zei hij. Haar vader had de school gebeld: hij deed die ochtend een coronatest en bleek besmet te zijn. Isa moest direct naar huis om zich ook te laten testen. Ook bij haar was de uitslag ‘positief’, maar daar merkte ze in eerste instantie niets. Pas een paar dagen later proefde ze ineens niets meer. Brood eten, zegt ze, was „alsof je op een spons kauwt. Heel gek.”

Na Isa volgde Nina, haar ‘buddy’ die in de klas naast haar zit en van wie ze geen anderhalve meter afstand hoeft te houden. De dagen daarna volgden nog eens vier klasgenoten en testte ook de docent aardrijkskunde positief.

Het is een illusie te denken dat leerlingen de hele dag op hun stoel blijven zitten Janine van Drieënhuizen directeur van het Guido, locatie Arnhem

Directeur Janine van Drieënhuizen besloot na twee meldingen de hele klas naar huis te sturen en over te stappen op online lessen. „We willen voorkomen dat het de hele school raakt”, zegt ze. „Tegelijkertijd willen we niet panieken.”

Dat lijkt aardig gelukt: in de lerarenkamer wordt ontspannen gepraat over de uitbraak. Naast de zes leerlingen uit de vmbo-4-klas werden een leerling uit havo-5 en een uit de brugklas ziek. „Je weet dat het kan gebeuren”, zegt docent Nederlands Angelique Belder gelaten. Zelf is ze niet zo bang ziek te worden, ze houdt voldoende afstand tot de leerlingen.

Isa voelde zich „een beetje rottig en schuldig” toen ze hoorde dat vijf klasgenoten en een docent ook corona bleken te hebben. „Ook al kan ik er niets aan doen. We hebben echt afstand gehouden, maar soms móet je gewoon door het lokaal lopen om iets te pakken of om naar buiten te gaan.”

Lokaal 13 is ‘warm en benauwd’

Het ligt ook aan lokaal 13, denkt Isa. De klas kreeg eerst les in de veel ruimere aula, maar daar zit havo-4 nu. Lokaal 13, in het souterrain van de school, is met z’n lage plafond „warm en benauwd”. De ventilatie, zegt Isa, werkt daar „voor geen meter”.

Huismeester Terpstra kan zich die gedachte wel voorstellen. Hij staat in het lokaal en wijst aan hoe het virus zich hier verspreidde: van de tafeltjes links, waar Nina, Isa en Emin zaten, zo hup, het hele lokaal door naar leerlingen drie rijen verderop. Misschien, denkt hij, is het beter om hier een kleinere klas in te zetten zodat de tafels nog verder uit elkaar kunnen.

Directeur Van Drieënhuizen denkt niet dat het lokaal de oorzaak is. „We hebben onderzoek laten doen naar de ventilatie en onder andere in lokaal 13 een extra raam laten maken. De ramen staan voortdurend open, er is genoeg frisse lucht.” Zij denkt eerder dat de leerlingen elkaar hebben besmet tijdens het tussenuur, of onderweg in de gangen. Diepe zucht: „We weten het niet. Je blijft het ook niet voor. We zorgen dat leerlingen anderhalve meter afstand houden en de hele dag in hetzelfde lokaal zitten, maar het is echt een illusie om te denken dat ze de hele dag op hun stoel blijven zitten: het zijn púbers.”

In het beruchte lokaal 13 zit geschiedenisdocent Erik-Jan Hakvoort intussen achter zijn laptop voor een online les over ‘de wereld na 1945’.

„Jongens, we gaan beginnen. Waar we bang voor waren is gebeurd, maar gelukkig valt het mee. Jullie zijn niet superziek. Emin, hoe gaat het met jou?”

„Gaat wel, meneer. Niet perfect.”

„Naar, man. Blijf je een beetje bij je moeder vandaan?”

„Ze heeft geen klachten, maar ik zit opgesloten op m’n kamer.”

„Hoe gaat dat dan als je naar de wc moet?”, vraagt Julia.

„Handschoenen aan en meteen alles schoonmaken”, zegt Emin.

Als iedereen is binnengedruppeld – „Camera’s aan, beste mensen! Zien jullie mij?” – is er nog twintig minuten over voor de Koude Oorlog en het begrip ‘ideologieën’.

Hij probeert er maar wat van te maken, zegt Hakvoort na afloop. „Dit is nu eenmaal wat er in het hele land gebeurt, dus ook bij ons.” Bovendien: beter nu een uitbraak dan over vijf weken, als de klas bijna eindexamen moet doen. „We switchen gewoon weer even naar online. Moedig voorwaarts, dat is het gevoel hier.”

Het Guido Eindexamen op vmbo-4 NRC volgt vmbo-4 van scholengemeenschap Guido in Arnhem op weg naar het eindexamen. Vandaag deel drie over de quarantaine van de klas. Eerder verschenen deel een Op weg naar het eindexamen en deel twee ‘Lokaal 13? Daar stinkt het naar kleine kinderen’.

