Maakt de grote Zlatan de nationale ploeg van Zweden wel sterker?

The return of the God. Zo maakte Zlatan Ibrahimovic (39) vorige week na een afwezigheid van bijna vijf jaar zijn rentree in het Zweedse voetbalelftal wereldkundig. Het eerste WK-kwalificatieduel tegen Georgië, donderdagavond in Solna bij Stockholm, wordt zijn 117de interland. Hij debuteerde in 2001.

De ‘goddelijke’ Zlatan heeft een klein hartje, getuige zijn emotionele persconferentie bij de nationale ploeg eerder deze week. Toen hem werd gevraagd hoe zijn twee zonen in Italië hadden gereageerd op zijn (tijdelijke) vertrek naar Zweden, zei vader Zlatan: „Vincent huilde toen ik vandaag bij hem wegging.” Om vervolgens zelf ook een traantje weg te pinken.

De nationalistische Zlatan vervolgde: „Spelen voor je land is het allermooiste wat je kunt doen als voetballer. Toen ik Zweden de laatste jaren zag spelen, voelde ik dat ik ze kon helpen. Ik krijg nu weer de kans en ben daar trots op.” Aldus de in een achterstandswijk in Malmö opgegroeide Bosnisch-Kroatische migrantenzoon, die het Zweedse koningshuis in de populariteitspolls ruimschoots voorgaat.

Rugnummer 11

De onbaatzuchtige Zlatan vertelde maandag dat hij niet was ingegaan op het aanbod met ‘zijn’ rugnummer 10 te spelen. Emil Forsberg had die willen afstaan – uit respect of toch een beetje uit angst voor de dominante Zlatan? Hij speelt nu, net als bij AC Milan, met rugnummer 11. „Ik ben hier om iets neer te zetten en resultaten voor het hele land te boeken met de coach en mijn teamgenoten. Als dat niet lukt, betekent dit allemaal niets.”

Alle bescheiden opmerkingen ten spijt, Zlatan is en blijft het alfamannetje dat zich op het veld en in de kleedkamer door niets en niemand de les laat lezen. Is de voetbalveteraan werkelijk een versterking voor het Zweedse elftal, zoals bij Milan? Er is één groot verschil: bij de Italiaanse club voetballen topspelers met een topsalaris. De nationale ploeg van Zweden bestaat uit goedwillende dravers met relatief bescheiden inkomens.

Na zijn afscheid in 2016 gebeurde in Zweden het onverwachte: de waterdragers voetbalden zonder de dominante superster als bevrijd – en pakten meer punten dan met hem. Ze gaven dat ook toe – zij het stilletjes. Hoe zal het the rest of the rest nu vergaan? De meeste internationals hebben nooit met hem gespeeld, hadden misschien wel een poster van Zlatan op hun kinderkamer hangen. Worden ze juist opgetild door het zwaargewicht of voelen ze zich net als de spelersgroep rond 2016 eerder gekleineerd?

Nieuwe spanningen

Analist Aad de Mos verwacht nieuwe spanningen bij de Zweden zoals hij die eind 1981 ervoer als trainer van Ajax na de rentree van de 34-jarige Johan Cruijff. Ook een oudere wereldster die tussen jongere, internationale lichtgewichten terechtkwam. Net als ‘God Zlatan’ keerde JC terug op aarde.

„Er zijn veel parallellen”, zegt De Mos. „Bij Ajax gaf het destijds frictie. Jongens die nog niet veel in hun mars hadden voelden zich bedreigd. Vooral op trainingsdagen werd er veel over gekletst. Op wedstrijddagen hield iedereen zijn mond. Alleen de kleine Vlo [de Deense linksbuiten Jesper Olsen] trok zich niks aan van Cruijffs reputatie. Hij was kampioen hakkentrappen, zonder aanziens des persoons. Ja, ik moest wel eens corrigerend optreden.”

Cruijff ging volgens De Mos „niet bepaald zachtaardig” met de jongeren om. Wim Jansen dwong volgens de oud-trainer meer respect af. „Ook een vedette, maar eentje zonder vedette-neigingen. Veel didactischer, pedagogischer. Elk trainingspartijtje werd gewonnen door het team van Jansen, dat zegt genoeg.”

Cruijff werd overigens wel twee keer landskampioen met Ajax – en daarna npg met aartsvijand Feyenoord. Een terugkeer in Oranje – hij had voor het WK in 1978 afscheid genomen als international – leek begin 1982 in de maak, maar is er door allerlei Cruijffiaans gedoe nooit van gekomen.

Psycholoog Hardy Menkehorst werkt al 35 jaar met topsporters. Hij begeleidde onder meer de gouden volleybalploeg in 1996 en de TVM-schaatsploeg begin deze eeuw. De Groningse geleerde is al jaren verbonden aan sportkoepel NOC-NSF. Hij is niet bang voor dominantie in een team. „Dat wordt vaak negatief uitgelegd, ten onrechte. Een goed team waardeert verschillen. Dat moet je dus niet wegpoetsen.”

Pinchhitter of basisspeler?

Menkehorst stelt de retorische vraag of Zlatan pinchhitter of basisspeler wordt. „Sowieso wordt de teamstructuur bij Zweden verstoord, maar dat kan heel goed uitpakken. De diversiteit neemt toe en dat is prima. De vraag is wel wie de macht krijgt. Alles draait om duidelijkheid, acceptatie en prestatie.” Menkehorst voorziet „een hele klus” voor de technische staf. „Met duidelijkheid haal je heel veel weg. De coach moet de teamrollen uitzetten. Iedereen doet zijn best, ook de linksback. Die is net zo bepalend voor een team.”

Net als psycholoog Menkehorst is analist De Mos benieuwd hoe Zlatan en de Zweedse bondscoach Janne Andersson omgaan met de druk. „Ze steken allebei hun nek uit”, weet De Mos uit eigen ervaring. „Bij verlies ligt hun hoofd als eerste op het hakblok. Vergeet niet: het hele mediacircus is vele malen groter dan in de tijd van Cruijff.”

Vooralsnog ziet De Mos meer voor- dan nadelen. „Zo’n superster in je gelederen werkt ook verlammend bij de tegenpartij – en de arbitrage niet te vergeten. Ik weet nog hoe de scheidsrechter voor Celtic-Ajax in onze kleedkamer kwam en Cruijff vroeg of hij na afloop zijn shirt mocht hebben. Pure bewondering, waar we in de wedstrijd ons voordeel mee deden.”