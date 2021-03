Jeroen Delmee nieuwe bondscoach hockeyteam voor mannen

Jeroen Delmee is benoemd tot de nieuwe bondscoach van het Nederlandse hockeyteam voor mannen. Dat heeft hockeybond KNHB woensdag bekendgemaakt. De 48-jarige Delmee volgt na de Olympische Spelen van Tokio deze zomer bondscoach Max Caldas op. Hij heeft getekend om zeker tot en met de Olympische Spelen van Parijs in 2024 aan te blijven.

Oud-hockeyer Delmee speelde zelf 401 interlands voor het Nederlands elftal en werd in 1996 en 2000 olympisch kampioen. Hij stopte met tophockey na de Spelen van Beijing in 2008. Daarna werd hij achtereenvolgens assistent-bondscoach van Herman Kruis van het Nederlandse vrouwenelftal en assistent en bondscoach van het Belgische mannenelftal. Delmee is sinds 2017 bondscoach van het Franse mannenteam.

Delmee zegt zijn nieuwe baan „een mooie en uitdagende klus” te vinden en zich te verheugen aan de slag te gaan als bondscoach. Technisch directeur van de KHNB Jeroen Bijl zegt het „prettig” te vinden „een goede opvolger” voor Caldas te hebben gevonden. „Jeroen is een ervaren coach die inmiddels met diverse teams en in diverse landen veel ervaring heeft opgedaan”, aldus Bijl. „Hij kent niet alleen de Nederlandse Hoofdklasse maar ook de wetten van het internationale hockey goed.”

Caldas was sinds 2014 bondscoach van het mannenelftal en liet in februari vorig jaar weten na de aankomende Olympische Spelen met die functie te stoppen. Hij stelde dat het tijd was voor „een andere uitdaging”. Het is nog niet duidelijk wat hij gaat doen na de Olympische Spelen.

Lees ook dit interview met Max Caldas uit 2018: ‘Hier zijn mijn schouders, het komt wel goed’