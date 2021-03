Israël stemt extreem-rechtse zionisten parlement in, Likud weer grootste partij

Voor het eerst komt een extreemrechtse partij in het Israëlische parlement en mogelijk zelfs in het kabinet. Religieus Zionisme, met op nummer drie de extreemrechtse advocaat Itamar Ben-Gvir, haalt een verrassende zeven zetels.

De winst is mede te danken aan premier Benjamin Netanyahu, die rechtse partners nodig heeft voor een coalitie. Hij moedigde kiezers zelfs aan op de partij te stemmen.

Dinsdag ging Israël voor de vierde keer in twee jaar naar de stembus, nadat een moeizame eenheidsregering van Netanyahu en zijn rivaal Benny Gantz uit elkaar was gevallen. De verkiezingen draaiden wederom om de vraag of Israëls langst zittende premier mag doorregeren. Volgens de voorlopige uitslagen wordt Netanyahu’s Likudpartij met dertig zetels verreweg de grootste in de Knesset, het 120 zetels tellende Israëlische parlement. Centrumpartij Yesh Atid (‘Er is toekomst’) komt met zeventien zetels op de tweede plek.

Belangrijker dan wie er wint, is echter de vraag welke partijen een coalitie kunnen vormen. De vorige rondes lukte het Netanyahu niet om een rechtse meerderheid te halen. Ook nu liggen nieuwe verkiezingen op de loer. Opiniepeilingen voorspelden dat diverse partijen rond de kiesdrempel van 3,25 procent zouden blijven steken.

Ook Blauw-Wit scoort beter

Behalve Religieus Zionisme doet echter ook Gantz’ centrumpartij Blauw-Wit het beter dan verwacht, met acht zetels. Het linkse Meretz en de conservatieve Palestijns-Israëlische partij Ra’am lijken eveneens de kiesdrempel te halen.

Ra’am, dat zich afsplitste van de Palestijns-Israëlische alliantie, kan voor zowel Netanyahu als het anti-Netanyahublok de sleutelpartij zijn. Partijleider Mansour Abbas - niet te verwarren met de Palestijnse president Mahmoud Abbas - heeft aangekondigd geen enkele partij uit te sluiten voor samenwerking en te focussen op de belangen van de Palestijns-Israëlische gemeenschap in Israël.

Terwijl Netanyahu tijdens voorgaande verkiezingscampagnes waarschuwde tegen de opkomst van de Palestijns-Israëlische kiezers, voerde hij dit keer juist een agressieve campagne om deze kiezersgroep voor zich te winnen.

De definitieve resultaten komen vrijdag. Omdat één of twee zetels het verschil kunnen maken, blijft het tot het laatste moment spannend.