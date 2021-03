Intels herstelplan: ook chips produceren van concurrenten

Een miljardeninvestering in nieuwe fabrieken en nauwere samenwerking met concurrenten. Met die strategie hoopt Pat Gelsinger, sinds januari topman van Intel, de technologische achterstand van ’s wereld grootste chipfabrikant in te lopen.

Intel (jaaromzet 66 miljard euro) ontwerpt en fabriceert van oudsher zijn eigen chips. Dat is een ander bedrijfsmodel dan dat van gespecialiseerde fabrieken of foundries die op bestelling het ontwerp van anderen produceren. De grootste foundry ter wereld is TSMC (Taiwan), maar ook Samsung (Zuid-Korea) maakt chips in opdracht.

Om mee te doen in de top van de chiptechnologie zijn enorme investeringen nodig. Daarvoor is schaalgrootte nodig. Dat is de reden dat Intel ook in opdracht van andere chipontwerpers wil gaan fabriceren – concurrenten worden straks klanten.

Dit gebeurt in een nieuw op te richten divisie, Intel Foundry Services. Intel bouwt twee aparte fabrieken in Arizona (kosten bijna 17 miljard euro). Dat helpt, stelt Gelsinger, om kennis over chipproductie in de VS te houden. Amerika wil minder afhankelijk zijn van Aziatische fabrikanten. Intel wil ook uitbreiden in Europa, vermoedelijk bij de huidige chipfabriek in Ierland.

Lange videoboodschap

Dinsdag zette Gelsinger in een lange videoboodschap zijn herstelplan uiteen. Intel kan nog geen chips maken volgens dezelfde geavanceerde productieprocessen als TSMC en Samsung. De reden is dat die bedrijven voor een deel van hun productie eerder overstapten op de EUV-lithografiemachines van ASML.

Deze chipmachines gebruiken een andere lichtbron (extreme utraviolet) die geavanceerde chips in grote volumes kan produceren, met nog dunnere lijntjes dan voorheen.

De Aziatische fabrikanten produceren chips met een fijnmazigheid van 5 nanometer (miljoenste van een millimeter). Zulke chips zijn zuiniger en vaak sneller dan die van Intel.

Intel blijft steken op 10 nanometer maar heeft de terughoudendheid ten aanzien van EUV nu laten varen, zegt Gelsinger. „We hebben de orders verdubbeld.” Het aandeel ASML steeg meteen – Intel is een klant van ASML.

Het duurt nog jaren voordat Intel net zo’n fijnmazige chips kan produceren. Daarom wil het bedrijf een deel van zijn productie uitbesteden naar TSMC en Samsung. Veel van Intels klanten, zoals Apple en Amazon, doen dat al: zij laten eigen chipontwerpen produceren bij TSMC. Microsoft overweegt dat ook te doen voor de chips die het nodig heeft voor zijn cloudinfrastructuur.

Satya Nadella, topman van Microsoft, verscheen in de Intel-video om de historische band tussen hun bedrijven te benadrukken – de twee aanjagers van de pc-revolutie. Maar in de mobiele revolutie die volgde, hadden Intel en Microsoft het nakijken.

Hoewel er sprake is van tekorten aan chips, onder meer bij de productie van auto’s en sommige elektronica, leveren Intels plannen op korte termijn daarvoor geen verlichting.