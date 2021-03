Hoe drie vrouwen met voorkeursstemmen de Tweede Kamer binnenkwamen

Linkse partijen mogen dan wel de verkiezingen hebben verloren, toch valt er iets te vieren. Als vrijdag de Kiesraad de definitieve uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen bekendmaakt, zal blijken dat bijna de helft van de zetels voor linkse of middenpartijen op naam staan van een vrouw. D66, PvdA, GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren, Denk en Volt en BIJ1 hebben samen 63 zetels behaald, waarvan er 30 voor een vrouw zijn.

Drie vrouwen die niet hoog genoeg op de lijst stonden om op basis van de verkiezingsuitslag te worden verkozen, komen de Tweede Kamer toch binnen. Kauthar Bouchallikht (GroenLinks, plaats 9), Lisa Westerveld (GroenLinks, plaats 10) en Marieke Koekkoek (Volt, plaats 4) haalden genoeg voorkeursstemmen. Hoe hebben ze dit voor elkaar gekregen?

Om met voorkeurstemmen verkozen te worden, moet een kandidaat-Kamerlid een kwart van de kiesdeler halen. De kiesdeler is het totaal aantal geldige stemmen, gedeeld door 150 zetels. Dat komt nu neer op 17.379 stemmen. Kandidaten die lager stonden op de lijst, kunnen zo alsnog een zetel innemen.

Vooral GroenLinksers hebben op lager geplaatste vrouwen gestemd

Lisa Westerveld is het tweede Kamerlid dat twee keer achter elkaar met voorkeursstemmen een zetel behaalt. „Bijzonder, ik wist niet dat het zo uniek is”, zegt ze. De eerste was Tineke Huizinga (ChristenUnie) in 2002 en 2003. Voor de tweede keer verdringt ze Paul Smeulders (plaats 8), die zich de afgelopen jaren onder meer bezig met het woondossier bezighield. Westerveld, voormalig voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond, voerde de afgelopen vier jaar het woord over onderwijs en de jeugdzorg. Ze bezocht veel jongeren en ouders die met jeugdzorg te maken hadden, en sprak ze ook via Instagram. Ook nodigde ze hulpbehoevende jongeren uit in de Tweede Kamer. „Daardoor wisten veel jongeren mij te vinden met hun vragen.”

Die aanpak betaalde zich uit in de campagne. Ze werd overspoeld, zegt ze, met berichten over jongeren uit de jeugdzorg die „enorm fanatiek” hun best hebben gedaan om haar bij vrienden en familie te promoten.

Westerveld haalde 33.172 stemmen. Hét bewijs dat deze thema’s belangrijk zijn, concludeert zij. „We moeten omkijken naar mensen die elke keer tegen muren aanlopen en op wachtlijsten staan.”

Progressieve kiezers

Nog een GroenLinkser slaagde erin via voorkeursstemmen gekozen te worden: Kauthar Bouchallikht. Nadat GroenLinks haar kandidatuur bekend had gemaakt, kwam zij onder vuur te liggen vanwege haar geschiedenis als vicevoorzitter van Femyso. Die koepel van 33 islamitische jongerenorganisaties uit twintig Europese landen wordt al jaren in verband gebracht met de Moslimbroederschap. Bouchallikht heeft altijd ontkend iets te maken te hebben gehad met de omstreden organisatie. Ondanks deze wervelstorm mag Bouchallikht tenminste 27.038 stemmen op haar naam schrijven. „Het heeft haar waarschijnlijk zelfs stemmen opgeleverd. Linkse stemmers stemmen progressiever en vinden meer diversiteit belangrijk”, zegt Devika Partiman, oprichter van Stem op een Vrouw, een actiegroep die zich inzet voor meer vrouwen in de Kamer.

Wie de stemuitslagen per kandidaat bekijkt, ziet dat vooral GroenLinks-stemmers op lager geplaatste vrouwen hebben gestemd. „De partij is sinds Jesse Klaver verjongd, nieuw publiek stemt op nieuwe kandidaten.” Met de komst van Bouchallikht, verdwijnt Suzanne Kröger (plaats 7) uit de Kamer.

Regionaal profiel

Ook een regionaal profiel kan helpen, ontdekte Marieke Koekkoek (Volt). „Alles aan de Volt-campagne is een beetje onverwacht geweest”, zegt ze. Dat de Europese nieuwkomer drie zetels had binnengesleept, was al een verrassing. Maar toen een aantal dagen na de verkiezingen bleek dat Koekkoek, nummer vier op de lijst, 37.093 stemmen had binnengehaald, was de verrassing nog groter. Pijnlijk voor Ernst Boutkan, die al een rondleiding op zijn nieuwe werkplek aan Omroep West had gegeven. Koekkoek was de enige Utrechtse kandidaat voor Volt. Regionale media als RTV Utrecht smullen van lokale kandidaten die het landelijke toneel opzoeken.

Volt organiseerde ook veel vragensessies, waar Koekkoek vaak bij aanschoof. Bijvoorbeeld als het ging over migratie, de rechtsstaat en grondrechten. Maar de Stem op een Vrouw-campagne had mogelijk ook invloed. In de laatste weken van de campagne stond Volt steevast op drie zetels in de peilingen. Volgens Koekkoek vermoedden kiezers dat ze beter op de eerste vrouw net onder de topdrie konden stemmen.

Toch blijft het voor laaggeplaatste kandidaat-Kamerleden lastig om met voorkeurstemmen verkozen te worden. Een aantal kandidaten haalden de voorkeursdrempel net niet: Martijn van Helvert (CDA, plaats 25), Caroline van Breugel (D66, plaats 32), Laura Vissenberg (GroenLinks, plaats 14) en Stephanie Bennett (GroenLinks, plaats 18) visten met tussen de 14.000 en 17.000 stemmen achter het net.

