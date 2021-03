Het stond in de krant dat het mocht, dus dan doe je het: in het stemhokje lag het rode potlood niet aan de ketting, dat mochten we na gebruik in onze zak steken en meenemen. Voor thuis. Dat deden we graag, en we wilden het weten: drie kiesdagen lang werd Instagram overspoeld met foto’s van onze potloden. Toen was de lol eraf.

Het is een begerenswaardig potlood. Niet zo’n iel dingetje als wel eens wordt weggeven bij benzinepomp, hotel, museum om een tevredenheidssonderzoek in te vullen. Nee, het is stevig, iets voor een kinderknuist. En het kleurt lekker, het rood vloeit zacht het papier op.

Maar het mist de rest van de kleurdoos en nu ligt het zinloos te pronk op de tafel.

Nog wel. Binnenkort niet meer.

Dan ligt het toch in de weg en verhuist het naar een randje in de boekenkast. En weldra is het weg. Sommige dingen verdwijnen spoorloos, iedereen die ergens woont, kent het verschijnsel.

Maar zo hoeft het niet te gaan. Op Marktplaats worden de potloden als „uniek item” aangeboden, gratis, maar ook voor 25 euro.

En het kan mooier. Bij de Rotterdamse stembureaus konden de kiezers hun potlood achterlaten voor Christine Saalfeld, zij is van zins er een kunstwerk over laaggeletterdheid mee te maken.

Het mooiste advies kwam van de Twentse cartoonist Fransje Immink. Zij „baalt van de verkiezingsuitslag” en daarom roept ze kunstenaars en illustratoren nu op het rode potlood te gebruiken „om er (alsnog) iets moois mee te maken”.

