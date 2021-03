Ik was lekker gaan wandelen met mijn mede-Marokkaanse vriendin in het Vondelpark. Na twee uur praten over een ongewone opvoeding en ons liefdesleven (of afwezigheid daarvan), meten we elkaars fysieke kracht. „Hoe vaak doe je push-ups dan”, vraag ik. „Iets van honderd per dag. En dan nog ongeveer een marathonnetje per week.” „Je armen en benen, die zijn hard zeker”, vraag ik. Ze kijkt me aan: „Voel maar!” Ik voel de armen. „What...” Supertrots vervolgt ze: „Benen voelen?” Ze wijst me haar dijen aan. „Keihard, bro!!” „Ja, bro, I don’t play”, zegt ze. Op dat moment realiseerde ik me waarom we nog steeds single waren.

