Gooi de sportschool maar weer open

Als ik erg mijn best doe en mijn middenrif aanspan tot aan mijn ruggengraat, dan valt het niet eens op: een extra coronarandje op mijn buik. Vorig jaar zat het er nog niet.

Na het ontwapenende debuut van tv-programma Gewoon Bloot mogen we eerlijk zijn over onze lichamen. Dus ook over wat de lockdown met je lichaam doet. Nu de sportscholen dicht zijn – de plek waar ik normaal gesproken een keer of vijf per week naar toe ga – verandert spierweefsel weer in zitvlees. Daar valt niet tegenop te wandelen.

Virusvet, pandemiepondjes; geef het beestje maar een naam. Uit onderzoek in de VS blijkt dat ruim een kwart van de jonge kinderen tijdens lockdown zwaarder werd. Recent Belgisch onderzoek onder volwassenen in lockdown leverde een gewichtstoename op bij bijna 30 procent van de mensen. De oorzaak: meer snoepen, meer frisdrank en alcohol en minder bewegen. Dat verhoogt de kans op chronische ziekten en op ernstige vormen van COVID-19, waarschuwen de onderzoekers.

Het is niet dat we niet willen bewegen. Tijdens de pandemie zijn er meer fitnesshorloges en stappentellers verkocht dan ooit tevoren. Uit cijfers van onderzoeksbureau IDC blijkt dat de vraag naar zulke wearables flink gestegen is. De Apple Watch is heer en meester; de verkoop steeg in het laatste kwartaal van 2020 met 45 procent. Daarnaast doen de fitnessbandjes van Xiaomi en Samsung het goed.

Lees ook: Stoppen met stappen tellen

Ik had zulke stappentellers eigenlijk afgezworen – ze zijn niet erg nauwkeurig bij het registreren van dagelijkse bewegingen en hun betuttelende toon stond me niet aan. Ik weet zelf wel hoeveel ik moet bewegen om me lekker te voelen.

Toch ben ik dit jaar voor de Apple Watch gezwicht. Omdat mijn routine weg is, heb ik meer discipline nodig. Een apparaat dat je aanmoedigt om vaker op te staan, je bewegingsdoel te halen – „het kan nog net!” – of je handen stuk te wassen.

Mijn sportschool is al drie maanden dicht en dat wreekt zich. Ik volg een buikspierkwartier op YouTube en doe de Push Up Challenge that will change your life (30 days results) van een gebeeldhouwde trainer met Slavische tongval. Het is niet genoeg, meldt het sporthorloge. Zo voelt het ook.

De Apple Watch registreert genadeloos de lockdownlifestyle: langer achter het bureau, ’s avonds vaker op de bank, terwijl ik anders even een uurtje naar de sportschool zou gaan.

„Tijd om te bewegen!”, zeurt mijn pols. Maar ik ben langzamerhand een keer uitgewandeld, hardlopen gaat even niet door een blessure en de racefiets staat met een krakende crank te wachten op reparatie.

Daarom zijn we maar gaan skeeleren, met het hele gezin. Mijn dochter is een raket op wielen, ik hobbel achter haar aan als een vogelverschrikker met constipatie. Voor voorbijgangers is het geen aangenaam gezicht. Maar ik ben de schaamte allang voorbij en sport nu zelfs bij klaarlichte dag in een speeltuintje voor volwassenen. Het is een fitnesshonk in de openlucht, zonder handgel of registratieplicht. Je moet wat.

Met de stappenteller om de pols tel ik de dagen af tot het einde van de lockdown. Wat mij betreft gaan de sportscholen alvast open – zonder groepslessen natuurlijk. Maar „binnen het OMT blijft de overtuiging overeind dat elke versoepeling automatisch tot een verdere stijging van het aantal infecties leidt”, schrijft NRC naar aanleiding van het trage vaccinatieschema.

Een sportschool is wat anders dan een uitpuilend terras. Het is een plek waar miljoenen Nederlanders proberen fit te blijven. Naast de economische schade van de lockdown wegen de persoonlijke gevolgen steeds zwaarder: psychische schade, vereenzaming, gebrek aan beweging. Terwijl we de ene risicogroep sparen, kweken we alvast de volgende.

Marc Hijink schrijft op deze plaats elke woensdag over technologie.

Nieuwsbrief NRC Future Affairs De spannendste stukken over de toekomst van tech, economie, klimaat en megatrends Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 24 maart 2021