Gaat de Amerikaanse tactiek van de 'filibuster’ op de schop?

Acht doden in Atlanta, Georgia plus tien doden in Boulder, Colorado. Twee opvallende massa-schietpartijen in de Verenigde Staten binnen één week. Opvallend? Het is maar hoe je het bekijkt. De database Gun Violence Archive telde tot nog toe in maart dertig mass shootings – schietpartijen waarbij ten minste vier personen worden gedood of gewond. Bij de dertig van maart vielen 50 doden en 113 gewonden. Hooguit het aantal doden ineens maakt ‘Atlanta’ en ‘Boulder’ opvallend.

In de Amerikaanse Senaat werden deze schietpartijen dinsdag politiek aangewend in een al langer geplande hoorzitting van de justitiecommissie. De Democratische voorzitter vroeg om enkele ogenblikken stilte voor de slachtoffers en senator na senator noemde de incidenten een reden om in te stemmen met twee wetten die zijn aangenomen in het Huis van Afgevaardigden, over scherpere controle op het kopen en bezit van vuurwapens.

Republikeinse senatoren beschuldigden hun politieke tegenstanders van „achterlijk theater” over de ruggen van de slachtoffers. Zo liep de discussie over vuurwapenbezit direct vast in de uitgesleten groeven van het Congres.

President Joe Biden is vastbesloten dit onderwerp uit die groeven te tillen. Hij bracht vrijdag een bezoek aan Atlanta, waar zes van de acht dodelijke slachtoffers vrouwen van Aziatische afkomst waren. Dinsdag zei Biden, in reactie op de nog tamelijk raadselachtige schietpartij in een supermarkt in Boulder, dat „we kunnen afkomen van aanvalswapens en grote munitiemagazijnen”.

De verdachte in Boulder had een semi-automatisch wapen gekocht enkele dagen nadat een rechter in Colorado een stedelijke verordening waarin die werden verboden, nietig had verklaard.

Nul stemmen

Biden drong erop aan dat de Senaat de twee wetten aanneemt en zinspeelde tegelijkertijd op de mogelijkheid om zo nodig decreten uit te vaardigen op dit beleidsterrein. Daarmee gaf hij al half toe dat een regulier wetgevingsproces waarschijnlijk niet tot maatregelen zal leiden.

Geen Republikeinse politicus die zijn of haar vingers wil branden aan strengere wetten voor vuurwapenbezit – door veel Republikein beschouwd als een „van God gegeven recht”. Hetzelfde geldt voor enkele Democraten uit staten met veel conservatieve kiezers, zoals Senator Joe Manchin van West Virginia.

Die politieke patstelling is niet alleen te zien bij het altijd omstreden thema vuurwapenbezit. Het pakket aan steunmaatregelen voor de corona-epidemie? Aangenomen met nul stemmen van Republikeinen. Een wet ter versterking en vergemakkelijking van het stemrecht? Aangenomen in het Huis van Afgevaardigden met nul stemmen van de Republikeinen. En hetzelfde lot lijkt nog vele wetten beschoren waarmee de regering-Biden zal komen.

De loopgravenhouding van de Republikeinen reflecteert een reëel en diepgaand verschil van mening in de Amerikaanse samenleving. Peiling na peiling laat zien hoe sterk de opvattingen van Democratische en Republikeinse kiezers uiteenlopen. Een enquête van Gallup stelde vorig jaar vast dat 85 procent van de ondervraagde Democratische kiezers de wapenwetten wil aanscherpen, terwijl slechts 22 procent van de Republikeinen daar voor is.

Grote schietpartijen

Een meerderheid van de bevolking is voor scherpere wapenwetten, hoewel die de laatste jaren is afgenomen van 67 procent in 2018 naar 57 procent vorig jaar. De onderzoekers van Gallup constateren daarbij een samenhang met grote schietpartijen. In het najaar van 2017 schoot een man vanuit een hotelkamer in Las Vegas zestig mensen dood en verwondde er 868. Daarna zie je het staatje ‘scherpere wetgeving’ in de Gallup-peiling omhoog schieten.

Feit blijft dat de Republikeinse Partij al decennia een minderheid van de Amerikaanse bevolking vertegenwoordigt. Sinds 1988 heeft maar één Republikeinse presidentskandidaat een meerderheid van stemmen (de popular vote) bij de verkiezingen behaald, en dat was George W. Bush in 2004. Om niet irrelevant te worden, moeten de Republikeinen zich bedienen van politieke kunstgrepen. Vandaar dat het debat deze weken gaat over de filibuster, het geheime wapen van de parlementaire minderheid.

In de politieke mythologie van de VS is de filibuster een laatste redmiddel voor idealisten. In de film Mr. Smith Goes to Washington (1939) houdt het personage van James Stewart een urenlange toespraak in de Senaat tegen corruptie. Door aan het woord te blijven, blokkeert hij de reguliere Senaatshandelingen en dwingt hij onverschillige politici en onwetend publiek tot aandacht voor zijn zaak. De tv-serie West Wing deed het in 2001 nog eens dunnetjes over. In werkelijkheid was het jarenlang een wapen waarmee een Democratische minderheid uit de Zuidelijke staten elke vorm van burgerrechtenwetgeving torpedeerde.

De huidige filibuster is beslist minder schilderachtig en minder idealistisch dan de Hollywoodversie. Geen senator hoeft meer te oreren tot hij erbij neervalt. Het is voldoende wanneer een senator aankondigt dat-ie van plan is een filibuster af te steken, dan gaat direct de drempel voor het aannemen van een wetsvoorstel in de Senaat omhoog van een eenvoudige meerderheid (51 van de 100 zetels) naar een ‘supermeerderheid’ van 60 zetels.

In een Senaat die nu 50-50 is verdeeld (waarbij zo nodig de stem van vicepresident Kamala Harris de doorslag geeft) geeft een filibuster de minderheid een buitensporig wapen in handen om politieke besluitvorming lam te leggen – en dat is precies wat de Republikeinen doen.

Onevenredig voordeel

In de staatsinrichting van de VS krijgt elke staat twee senatoren, ongeacht de omvang van zijn bevolking. De demografische verdeling bevoordeelt de Republikeinen onevenredig. De twee Democratische senatoren van Californië vertegenwoordigen bijna 40 miljoen mensen, de twee Republikeinen van Wyoming vertegenwoordigen ruim een half miljoen. Sinds 1990 heeft de Republikeinse Partij slechts twee jaar een meerderheid van alle stemmen achter zich gekregen. Toch hebben ze achttien jaar lang de Senaat gecontroleerd.

Biden en de Democratische leiders is er alles aan gelegen de Republikeinen het wapen van de filibuster uit handen te slaan. De Republikeinse leider in de Senaat dreigde al met een „verschroeide aarde” als de Democraten de filibuster onklaar maken. Maar ook in zijn eigen partij moet Biden zieltjes winnen. Hier zijn conservatieve Democraten uit staten als West Virginia en Arizona op zijn hoogst aarzelend.

Toen Manchin onlangs zei dat het verstandig is het wat „pijnlijker” te maken om de filibuster in stelling te brengen, werd dat al als een halve overwinning voor Biden onthaald. En voor de ontmanteling van de filibuster heeft Biden maar een eenvoudige meerderheid nodig: 50-50 plus de stem van zijn vicepresident.

