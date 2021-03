FIFA schorst oud-voorzitter Blatter opnieuw om overtreden ethiekregels

Wereldvoetbalbond FIFA heeft oud-voorzitter Sepp Blatter voor nog eens zes jaar en acht maanden geschorst. Hij krijgt de straf vanwege het overtreden van verschillende ethische regels tijdens zijn bewind. De schorsing komt boven op de zes jaar die de 85-jarige Zwitser een paar jaar geleden al kreeg opgelegd. Daarnaast moet Blatter een boete van 1 miljoen Zwitserse frank (900.000 euro) betalen, meldt de bond woensdag.

Voormalig secretaris-generaal Jérôme Valcke heeft dezelfde straf als Blatter opgelegd gekregen. Ook hij werd eerder al jarenlang geschorst. De straffen van de beide mannen gaan in vanaf het moment dat de vorige schorsing afloopt, in Blatters geval oktober dit jaar. De tuchtcommissie van de onafhankelijke ethische commissie van de FIFA straft de twee mannen vanwege financieel wangedrag. Zo hebben ze zichzelf onterecht bonussen toegekend en betaalden ze ook andere FIFA-officials onterechte bonussen uit. Ze namen geschenken aan of deelden ze uit en juridische kosten die Valcke privé had gemaakt, zijn vergoed.

De mannen mogen door de schorsing de komende jaren niet deelnemen aan activiteiten van de FIFA. Blatter kreeg voor dubieuze betalingen aan toenmalig UEFA-voorzitter Michel Platini eerder een schorsing van acht jaar opgelegd. Nadat hij in beroep ging is daar twee jaar van afgehaald.

Corruptie

Blatter trad in 2015 terug als voorzitter van de voetbalbond, een functie die hij zeventien jaar had uitgevoerd. Datzelfde jaar is hij geschorst. Valcke is jarenlang de rechterhand van de Zwitser geweest. Hij werd destijds schuldig bevonden aan het sjoemelen met reiskostenvergoedingen en het bewust verkopen van tv-rechten onder de marktwaarde. Ook zou hij geprobeerd hebben bewijsmateriaal te vernietigen en wilde hij niet meewerken aan het onderzoek van de FIFA. Valcke is vorig jaar schuldig bevonden door een Zwitserse rechtbank vanwege corruptie. Hij kreeg een voorwaardelijke celstraf van honderdtwintig dagen en moest de FIFA een bedrag van 1,8 miljoen euro terugbetalen.

Lees ook: Sepp Blatter waant zich weer even de patriarch van het wereldvoetbal