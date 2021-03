Facebook blokkeert Chinese hackers die Oeigoeren in het buitenland opspoorden

Een groep Chinese hackers gebruikte Facebook om Oeigoeren in het buitenland op te sporen. Door het sturen van links probeerden de hackers de apparaten van deze groep mensen te infecteren met malware om ze vervolgens te kunnen surveilleren. Dat maakte Facebook woensdag bekend in een blogpost. Het platform zegt de hackers inmiddels te hebben geblokkeerd.

De groep hackers, die bekend staan als Earth Empusa en Evil Eye, maakten nepaccounts op Facebook aan om zich voor te doen als journalisten, studenten of mensenrechtenactivisten. Op die manier probeerden ze het vertrouwen te winnen van hun slachtoffers en hen verleiden te klikken op met malware geïnfecteerde links.

Volgens Facebook hebben de hackers minder dan vijfhonderd mensen aangevallen. Het ging om activisten, journalisten en dissidenten, van wie het merendeel Oeigoers is. Oeigoeren vormen een islamitische minderheid die in China onderdrukt wordt. De slachtoffers wonen nu in onder meer Turkije, Kazachstan, de Verenigde Staten en Syrië. Volgens Facebook hadden de hackers het kenmerk van een „goed gefinancierde” operatie. Ook was het moeilijk te achterhalen wie er achter de activiteiten zat, zegt het bedrijf.

De hackers bleken ook websites op te zetten die domeinnamen gebruikten die leken op die van populaire Oeigoerse en Turkse nieuwssites. Op die manier zouden mensen sneller klikken op de links. Facebook heeft de getroffen mensen op de hoogte gesteld van het onderzoek naar de hackers.

Lees ook: Oeigoeren in Europese landen worden onder druk gezet door de Chinese overheid