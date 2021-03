Ethiopische premier geeft aanwezigheid Eritrese troepen in Tigray toe

De Ethiopische premier Abiy Ahmed heeft voor het eerst sinds het conflict in de opstandige regio Tigray toegegeven dat daar Eritrese troepen actief zijn geweest. Abiy Ahmed zei dinsdagavond tegen het nationale parlement dat de Eritrese militairen „onaanvaardbare schade” hebben aangericht aan inwoners van de Ethiopische regio, zo meldt persbureau AFP. Beide landen hebben sinds het begin van het conflict in november ontkend dat Eritrese troepen de grens zijn overgestoken naar Ethiopië. Of de militairen daar momenteel nog steeds zijn, is niet duidelijk.

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International concludeerde vorige maand dat Eritrese militairen grote wreedheden hebben begaan in Tigray. Zo zou er eind november een massamoord hebben plaatsgevonden in de historische plaats Axum. Eritrese militairen zouden van deur tot deur zijn gegaan om jongens en mannen te executeren. Amnesty concludeerde op basis van interviews met getuigen dat de militairen zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Premier Abiy Ahmed stelde dinsdagavond op Twitter dat „daders van mensenrechtenschendingen, verkrachtingen en berovingen ter verantwoording” zullen worden geroepen.

Aangezien beide landen ontkenden dat zich in Tigray Eritrese militairen bevonden, was het ook niet duidelijk wie ze daarheen had gestuurd. In zijn toespraak aan het parlement stelde Abiy Ahmed dat de Eritrese militairen niet met zijn goedkeuring in Tigray waren. Volgens hem heeft Eritrea gezegd het conflict als nationaal veiligheidsrisico voor het eigen land te zien, omdat de provincie aan de grens gelegen is. Daarom zou de grens bewaakt moeten worden.

Het conflict in Tigray brak vorig jaar uit toen regionale autoriteiten in opstand kwamen. Abiy Ahmed stuurde de Ethiopische krijgsmacht naar de regio en riep eind november de overwinning uit. Telecommunicatie en internet zijn het grootste gedeelte van het conflict afgesloten geweest, wat het verzamelen van informatie over mensenrechtenschendingen in de regio bemoeilijkt en waardoor veel informatie pas later bekend wordt. Ethiopië heeft tot dusver elke (westerse) bemoeienis met het conflict afgewezen.

Lees ook: VS en EU dringen aan op ingrijpen in Tigray