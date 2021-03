Ervaren Biden maakt handig gebruik van coronacrisis

Niet de vaak genoemde Franklin Roosevelt is het voorbeeld voor president Biden, maar president Lyndon Johhson. Toen Johnson in 1963 na de moord op Kennedy het presidentschap in de schoot viel, voerde hij in hoog tempo verregaande veranderingen door. Hij schafte de Amerikaanse apartheid af en startte grootschalige sociale programma’s, de Great Society en de War on Poverty. Adviseurs riepen dat hij te snel ging, te ambitieus was. Johnsons reactie, geparafraseerd: ik ben niet voor niets president geworden, nu wil ik er ook wat mee doen.

De geest van Johnson heeft Joe Biden bevangen. Nu hij eindelijk president is, na drie pogingen en op 78-jarige leeftijd, wil Biden een erfenis achterlaten. Hij is net zestig dagen bezig maar toont zich nu al een president die Amerika fundamenteel gaat veranderen.

Frans Verhagen is journalist en Amerikakenner.

Het American Rescue Plan van 1.900 miljard dollar (1.600 miljard euro) dat eerder deze maand werd aangenomen pompt eenmalig 1.400 dollar per gezin in de economie, biedt werkloosheidsbijstand van 300 dollar per week tot begin september, geld voor de distributie van coronavaccins en hulp voor staten, steden, scholen en kleine bedrijven. Er zitten subsidies in voor kinderzorg, bredere beschikbaarheid van Obamacare en meer voedselbonnen en huurbijstand. De verwachting is dat het plan de armoede in Amerika met een derde zou terugdringen en de armoede onder kinderen met de helft.

Amerikanen die achterlopen

Voor het eerst sinds de jaren zestig zien we een overheid die zich actief ten doel stelt een beter leven te scheppen voor de Amerikanen die achterlopen, die bungelen aan de randen van het rijkste land van de wereld. Arme Amerikanen, kinderen, mensen zonder ziektekostenverzekering, zonder werk, bedreigd door huur- of hypotheekachterstand: ze profiteren van deze omnibuswet. En niet alleen zij, Biden heeft ook aan de beknelde middenklasse gedacht met zijn eenmalige uitkering.

Het moet gezegd: wat Biden tot nu toe een succes maakt, is precies wat hem aanvankelijk minder aantrekkelijk deed schijnen. We zagen een oude man, gepokt en gemazeld in het Washingtonse, iemand die haast vanzelfsprekend het midden opzocht, kleurloos en zonder visie. Wat nu cruciaal blijkt is precies dat: Bidens ervaring. Als dat visionair beleid oplevert, des te beter.

Ervaring telt. Als vicepresident zag Biden in 2009 hoe de Republikeinen Obama’s crisisprogramma uitholden en hoe de toenmalige president werd gedwarsboomd in zijn oprechte poging tweepartijensteun te verwerven. Het leverde een programma op dat te klein was, de economische groei was minder dan mogelijk. De les voor Biden: go big, en als het nodig is, go alone. Een van Obama’s assistenten zei toentertijd: je moet een goede crisis niet verspillen. Met andere woorden, gebruik een crisis om de dingen die je toch al wilde erdoor te jassen. Biden doet het.

Het was een Johnson-achtig staaltje politiek vrij worstelen. Biden slaagde erin de Democraten op de rails te houden, ook al konden sommige idealen niet verwezenlijkt worden. Het federale minimumloon van 15 dollar werd eruit gehaald, maar veel steden hanteren dit bedrag al en ooit zal ook de federale overheid zover komen. De werkloosheidsuitkering werd 300 dollar in plaats van 400 dollar en de termijnen verschoven wat. De essentie bleef overeind.

De gedachte dat er tweepartijenbeleid mogelijk was in Washington was altijd een illusie. Zeker, Biden riep op tot eenheid, maar de tegenvoorstellen van de Republikeinen (een programma van 600 miljard dollar) openden nooit deuren voor serieuze onderhandelingen. Zo gezien moeten we Donald Trump dankbaar zijn voor zijn recalcitrante dwarsigheid die de Democraten de twee senaatszetels van Georgia opleverde, waardoor de wetgeving zonder Republikeinen kon worden aangenomen.

Claim successen

Een andere les die Biden heeft geleerd, deels van zijn voorganger: claim je successen. Biden, vicepresident Kamala Harris en anderen zullen de komende weken luidkeels laten weten aan wie de Amerikanen deze verbetering van hun leefomstandigheden hebben te danken. Bidens plan geniet brede steun in het land, de Republikeinen lijken zich te realiseren dat ze een inschattingsfout hebben gemaakt. Ze zien dat Biden de Trumpkiezer helpt; in 2022 wordt er afgerekend, bij de tussentijdse verkiezingen. De Democraten kunnen hopen.

Gaat de economie zo hard groeien dat de inflatie wordt aangejaagd? De meningen zijn verdeeld. Komt tijd komt raad. Eerst maar die werkloosheid wegwerken en de armoede structureel verminderen. Niet dat het nu gemakkelijker wordt. De alles dodende filibuster, die een minderheid in de senaat toestaat beleid te verlammen, moet weg.

Er moet een infrastructuurplan komen om bruggen en wegen te repareren. De belastingen voor rijken, vermogenden en ondernemingen moeten omhoog. Democraten verkeren altijd in het nadeel omdat ze de overheid nodig hebben voor beleid, terwijl Republikeinen door simpelweg obstructie te plegen hun doelen al kunnen bereiken.

Voorlopig is die Republikeinen dat niet gelukt, een ban lijkt gebroken. Biden weet waar voorgangers succes hadden, waar ze faalden. Hij heeft de haast van een 78-jarige die weet dat het één ding is om het presidentschap te bereiken en heel wat anders om er wat mee te doen. Hij is niet voor niets president geworden. Tijd om alle scepsis opzij te zetten en Bidens succes op zijn merites te waarderen.