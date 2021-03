Enorm containerschip ligt overdwars in het Suezkanaal

Het Suezkanaal is geblokkeerd doordat een van de grootste containerschepen ter wereld vermoedelijk door de wind overdwars is komen te liggen. De vierhonderd meter lange Ever Given van rederij Evergreen ligt klem en er kan niets meer langs. Met sleepboten en een graafmachine worden pogingen gedaan om het schip weer los te krijgen - tot nu toe zonder resultaat. De Ever Given is onderweg naar Rotterdam.

Evergreen meldt volgens persbureau AP in een verklaring dat het schip overdwars kwam te liggen als gevolg van de wind. Die bereikte volgens meteorologen snelheden van ongeveer vijftig kilometer per uur. Hoe dan ook ligt het schip tegen beide oevers van het kanaal. In beide richtingen is daardoor een file van schepen ontstaan. Het 193 kilometer lange Suezkanaal loopt door Egypte en is een belangrijke route voor verkeer uit Azië richting Europa en vice versa.

Het valt niet mee om het gigantische schip los te krijgen. Er zijn meerdere sleepboten op af gestuurd. Op een foto op Instagram is te zien hoe een graafmachine probeert ruimte te maken rond de boeg. De Ever Given werd in 2018 in gebruik genomen en vaart onder Panamese vlag. Het schip heeft een capaciteit van meer dan 20.000 standaardcontainers van ruim zes meter lang (TEU, in transporttermen). Een vrachtwagen vervoert normaal gesproken twee TEU. Het was de bedoeling dat de Ever Given volgende week in Nederland zou aankomen, maar het kan nog dagen duren voor het weer is vlot getrokken.