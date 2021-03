Een voorstelling ‘bezoeken’ via een livestream, of een concert of een film, ik ben er in een vloek en een zucht aan gewend geraakt. Ik zag zo de reprise van de fabelachtige Oedipus van ITA. De oud-Griekse tragedie was omgekat tot een aangrijpend modern drama, met Hans Kesting als de bokkige toppoliticus Oedipus en Marieke Heebink als Jokaste die wegduikt voor wat ze niet wil weten: haar geliefde is de verdwenen baby die ze als 13-jarige baarde na seksueel misbruik. ITA heeft zich voorbeeldig bekwaamd in streamvoorstellingen, altijd met een persoonlijk welkom van bovenmeester Ivo van Hove, en ze voelen werkelijk live. Premières streamen doen ze nog niet. Het Nederlands Danstheater wel, die gaan voluit, en dus zag ik hun knal van een première: The Big Crying van choreograaf Marco Goecke, sidderende moderne dans waarvan je nauwelijks kunt geloven dat het kan bestaan. ‘Was dit echt of getruukt?’, appt iemand me dan ook na afloop. Ja, dat krijg je. Wat we zagen wás echt, maar het publiek van laptop en tv is zo vertrouwd met beeldmanipulatie dat het daar automatisch van uitgaat als het iets ziet wat het niet voor mogelijk houdt. En dat betekent weer dat een stuk als dit alleen op het podium volledig tot zijn recht zal komen, hoe goed het ook wordt gefilmstreamd.

Ik zwijg over Der letzte Mann (F. W. Murnau 1924), filmklassieker. Ik zag ’m on demand, maar zijn grandeur hoort in de bioscoop.

Enfin, ik stream en ik zit daarover in. Straks klinkt het: hoezo theaters open? Jullie kunnen toch streamen? Nou, dan zeg ik: je zegt toch ook niet tegen het festivalpubliek: zet spotify maar op?

Die muizenissen komen door Fieldlab, dat recent twee keer 1.500 muziekfestivalbezoekers uit hun dak liet gaan. Het was bij wijze van onderzoek, maar er werd gereageerd alsof de pandemie voorbij was. We mogen weer naar een festival! De festivalzomer is gered! Leuk, die euforie, maar mijn achterdocht rukt aan zijn kettingen. Ja ‘we’ mochten weer dansen. Maar de zomer is ‘gered’? Hoezo? En voor wie?

Voor de groep die het hardste klaagt. Zij kregen een hapje brood en spelen, er waren geen noemenswaardige Covid-besmettingen, ook al hield niemand afstand en gingen de mondkapjes op de grond. Nu zijn ze vol vertrouwen. Maar hoezo die festivals, terwijl boekhandels, theaters, bioscopen, musea dicht blijven, ook al bewezen zij allang dat ze veilig kunnen werken, met publiek dat sneltestbereid is en ook nog eens wél geneigd tot anderhalve meter afstand?

Pas op voor de reductie van de cultuursector, want daar lijkt het op. Met je Fieldlab.