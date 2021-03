De verrassende herontdekking van het postmodernisme in de architectuur

‘Fuck context’ heeft Rem Koolhaas, Nederlands invloedrijkste architect, eens geschreven. Koolhaashaters als de leider van Forum voor Democratie Thierry Baudet vinden de bewering getuigen van een cynische, meedogenloze mentaliteit die veel schade heeft aangericht in Nederlandse steden.

Het gaat hier om een misverstand. Koolhaas heeft ‘fuck context’ nooit bedoeld als een oproep om de context in alle hoedanigheden te negeren bij het ontwerpen van gebouwen. Hij zette ‘fuck’ en ‘context’ achter elkaar in zijn artikel ‘Bigness or the Problem of Large’, dat is opgenomen in zijn meer dan 1.400 bladzijden tellende magnum opus SMLXL uit 1995. ‘Bigness is no longer part of any urban tissue‘, stelde hij vast in zijn verhandeling over supergrote gebouwen. ‘Its subtext is fuck context’, voegde hij hier als tweede constatering – en niet als slogan – aan toe. Wie bijvoorbeeld de kolossale, volkomen gesloten distributiedozen ziet die nu overal in Nederlandse polders uit de grond schieten, kan Koolhaas alleen maar gelijk geven.

Dat ‘fuck context’ desondanks nog altijd als Koolhaas’ credo wordt beschouwd, komt doordat de twee woorden onbedoeld goed pasten bij het ‘supermodernisme’, zoals de Nederlandse architectuurhistoricus Hans Ibelings in 1998 ‘de architectuur in het tijdperk van de globalisering’ doopte. Het postmodernisme was dood, stelde Ibelings toen – ten onrechte overigens – vast in zijn boek Supermodernisme. Het was vervangen door een nieuwe, neutrale architectuur van bureaus als Koolhaas’ Office for Metropolitan Architecture (OMA) en de Zwitsers Herzog & De Meuron. Hierin speelden postmodernistische noties als plaats, context en identiteit geen rol meer: de nieuwe internationale stijl was niet aan plaats en tijd gebonden en correspondeerde zo wonderwel met de rap digitaliserende wereld waarin het besef van tijd en plaats steeds meer verloren ging.

Super- en niet neo-modernisme doopte Ibelings de stijl van het digitale tijdperk die in de vorm van ‘Superdutch’-architectuur van bureaus als OMA en MVRDV in Nederland tot grote bloei kwam. Want het supermodernisme was in zijn ogen een herhaling in verhevigde vorm van de International Style uit het machinetijdperk van voor de Tweede Wereldoorlog, toen helden van het oude modernisme als Ludwig Mies van der Rohe en Le Corbusier een nieuwe, universele architectuur introduceerden. Vooral als stedenbouwer bleek Le Corbusier, de invloedrijkste architect van de twintigste eeuw, een fanatieke ‘fuck context’-architect. Elke plek op de wereld beschouwde hij als een tabula rasa, een onbeschreven blad, waarop eendere nieuwe steden volgens de rationalistische beginselen van lucht, licht en ruimte konden worden gebouwd. En als de tabula ergens beschreven was, dan moest de tekst worden uitgewist. Meermaals stelde Le Corbusier voor om de centra van oude steden als Parijs en Moskou, op enkele monumenten na, helemaal te slopen en te vervangen door woon- en kantoortorens in een parkachtige omgeving.

Grabbelton

Hoewel de hoogtijdagen van supermodernisme voorbij zijn en het postmodernisme nog altijd springlevend is, ziet ex-OMA-architect en Rijksbouwmeester Floris Alkemade niet alleen in Nederland maar in de hele wereld nog altijd de geest rondwaren van Le Corbusier. Ook nu nog beschouwen veel architecten een bouwplaats als een tabula rasa, schrijft hij in de inleiding van Rewriting Architecture. 10+ 1 Actions: Tabula Scripta, het onlangs verschenen Engelstalige verslag van het Tabula-Scripta-onderzoek aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam dat Alkemade mede leidde. Maar elke plek, ook buiten de steden, is onvermijdelijk een tabula scripta, vindt hij, een beschreven blad, met tal van historische ‘lagen’ en ‘kwaliteiten’. Door die te negeren of, erger nog, helemaal niet op te merken zorgen architecten en stedenbouwers voor steeds meer eenvormige steden en landschappen waarin alle sporen van een lang en rijk verleden zijn uitgewist.

Op Alkemades pleidooi voor een contextuele tabula-scripta-architectuur volgt in Rewriting Architecture een groot aantal essays en interviews, niet alleen met architecten als Xaveer de Geyter, maar ook met beeldend kunstenaar Amie Dicke, mode-ontwerper Marga Weimans en filmmaker Hito Steyerl. Ook de vele foto's en afbeeldingen in het boek zijn divers en lopen uiteen van ontwerptekeningen en foto’s van oude en nieuwe architectuur tot zebra’s en van de beeldhouwer Henry Moore tot Johan Cruijff met zonnebril en een lolly in zijn mond. Het caleidoscopische geheel, dat in de verte doet denken aan Koolhaas’ gigantische grabbelton SMLXL, zit ingeklemd tussen een tweedelig foto-essay van de contextuele architectuurfotograaf Iwan Baan, die uit zijn archief foto’s van Lagos, Caïro, Tokio en andere niet-westerse steden heeft opgediept.

Rode draad van het boek vormen de 10+1 Actions uit de ondertitel die stuk voor stuk contextuele architectuur moeten bevorderen. Ze gaan van ‘eliminatie’ via ‘continuering’ tot ‘onthouding’ en worden vervolgens in mini-essays toegelicht. Het boek besluit met drie stukken over Mumbai, Caïro en Amsterdam, steden die bijzondere aandacht kregen in het vijf jaar durende Tabula-Scripta-onderzoek.

Neo-postmodernistisch

Verrassend genoeg laten de korte toelichtingen op de elf actiepunten en de drie afsluitende essays zich lezen als een (her)ontdekking van het goede, oude postmodernisme van voor het supermodernisme. Zo beweren de samenstellers van Rewriting Architecture over het actiepunt ‘reimagine’ dat, geheel in de geest van het postmodernisme, ‘de absolute werkelijkheid’ niet bestaat en dat ‘ieder individu een andere ervaring heeft van de gebouwde omgeving’. Hier moeten ontwerpers rekening mee houden door architectuur ‘leesbaar en toegankelijk te maken voor een grote verscheidenheid aan mensen’. Dit lijkt sterk op de ‘dubbele codering’ van architectuur, zodat zowel het grote publiek als experts die kunnen waarderen. Hiervoor pleitte de Amerikaanse theoreticus Charles Jencks al in 1977 toen hij met The Language of Post-Modern Architecture het begrip postmodernisme in de architectuur introduceerde.

Al even postmodern is de bewonderende vaststelling van een van de leiders van het Tabula Scripta-onderzoek, Jarrik Ouburg, dat het overvolle Mumbai een stad vol complexiteit en tegenstellingen is. Dit doet denken aan de noties die de Amerikaanse architect Robert Venturi in 1965 na vele jaren van modernistisch simplisme opnieuw introduceerde in de architectuur in Complexity and Contradiction in Architecture, de bijbel van het postmodernisme met ‘less is a bore’ als strijdkreet. Zelfs kopiëren, iets waarvoor postmodernisten als Venturi zich nooit hebben geschaamd, is niet taboe in Rewriting Architecture. Bij het actiepunt ‘Copy – Building on Blueprints’ houdt de Britse architect Sam Jacobs een pleidooi voor kopiëren. Instemmend citeert hij Venturi, die eens beweerde dat ‘het beter was om goed te zijn dan origineel’. Hier voegt hij zelf nog aan toe dat ‘originaliteit iets [is] dat moet worden overwonnen ter wille van de culturele vooruitgang.’

Slechts op één punt wijkt de tabula-scripta-architectuur af van het vroege postmodernisme. Van historiserende architectuur, waaraan tal van postmodernistische architecten als Sjoerd Soeters zich de afgelopen decennia hebben gewaagd, willen Alkemade en de zijnen nog altijd niets weten. ‘Een leugen’ noemen ze de stadsvernieuwing in traditionele stijlen die in de jaren zeventig overal in Europa opkwam als reactie op de verwoestingen die tabula rasa-stedenbouwers in de voorgaande decennia hadden aangericht in de steden. Maar alleen op dit punt tonen de predikers van de tabula scripta-architectuur zich ouderwetse moralistische modernisten die elke verwijzing naar het verleden beschouwen als een zondige ontkenning van de tijdgeest. Voor de rest is hun pleidooi helemaal neo-postmodernistisch.