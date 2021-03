De stoere man en zijn administratie

Stevige wandelschoenen en knaloranje kleding met reflectiestrepen: dit is de tas van een vuilnisman. Op zijn tas staat het logo van budgetsportschool Fit For Free. Is het misschien zo’n mannelijke man met grote spierballen, een stoer type die jou met gemak – als een vuilniszak – de kamer door gooit?

De stapel enveloppen in de tas vertelt een ander verhaal. Deze vuilnisman heeft geen sportkleding bij zich, maar zijn administratie. Er zijn rekeningen, veel rekeningen, van zo ongeveer alle instanties waarvan je maandelijks een envelop op de mat krijgt. Ook het Centraal Justitioneel Incassobureau heeft nog flink wat van hem tegoed. Daarnaast zijn er brieven van hulpinstanties en er is een brief van de spoedtandarts met instructies voor wondverzorging na een getrokken kies. Een gaasje en een lege ibuprofenverpakking wijzen op een rottige ingreep. Ook dat nog.

Het zit hem niet mee. Zoveel schulden, hulpverlening en een slecht gebit rieken naar grote problemen: problemen waar je niet zo makkelijk vanaf komt, zullen we maar zeggen. Van het beeld van een testosteronbonk uit de sportschool is niet veel over.

Als het leven niet lief voor je is, moet je extra lief zijn voor jezelf. Dat probeerde hij. Volgens de kassabon van Mediamarkt kocht hij een tablet. Misschien had hij wat te vieren. Zijn werkshirt is ongebruikt, het labeltje zit er nog aan, dus het zou best kunnen dat hij zichzelf trakteerde omdat hij, eindelijk, werk had gevonden. Dat zou mooi zijn. Ondanks alles een lichtpuntje.

En dan, als het net weer wat beter gaat, raak je je tas kwijt. Da’s even slikken. Daar zou de stoerste sportschooljongen slappe knieën van krijgen.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 24 maart 2021