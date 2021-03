De ‘Paasdraai’ van Merkel: haar eigen partij vond haar te streng

In een uitzonderlijke verklaring kwam kanselier Angela Merkel woensdag terug op de afgekondigde Paaslockdown, en bood vervolgens haar verontschuldigingen aan alle burgers aan voor de veroorzaakte onrust. Merkel gaf toe dat de geplande Osterruhe – een extra strenge lockdown tussen Witte Donderdag en Tweede Paasdag – een fout was geweest, en behalve onuitvoerbaar ook te weinig effect zou hebben. Bovendien nam Merkel de gehele verantwoordelijkheid voor het plan op zich.

Merkels draai kwam slechts anderhalve dag na aankondiging van de plannen. Tot deze extra maatregelen rond Pasen was besloten in een elf uur durende top op maandag van de kanselier en de minister-presidenten van de zestien deelstaten. Om half drie ’s nachts lichtte Merkel het plan toe.

Harde kritiek

De kritiek klonk dinsdag uit alle geledingen: minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU) vond het moeilijk te verkroppen dat ook de kerken zoveel mogelijk digitaal moesten opereren met Pasen. CDU-Bondsdagleden meenden dat zij de plannen niet langer konden verdedigen in hun districten; afgevaardigde Albert Weiler uit Thüringen noemde het plan „radeloos en moedeloos”. Onder Duitsers die naar vakantie snakken was grote onvrede dat bijvoorbeeld een reisje naar Mecklenburg-Vorpommern verboden zou zijn, terwijl de prijsvechters naar Mallorca alweer opstijgen.

Uit de Bondsdag, waar Merkel later nogmaals haar excuses aanbood, klonk harde kritiek op de wijze waarop de regering-Merkel nu al een jaar de coronamaatregelen vastlegt: alle beslissingen worden genomen onder de minister-presidenten en de kanselier, in ‘nachtelijke vergaderingen achter gesloten deuren’, het parlement zou te weinig invloed hebben. CDU-voorzitter en minister-president van Noordrijn-Westfalen Armin Laschet verdedigde het Duitse federalisme met het standpunt dat de minister-presidenten tenminste weten wat er in hun deelstaat speelt, en dat de minister-presidenten nu eenmaal beslissen over hun deelstaten.

Het besluit tot de Osterruhe, gaven ook veel betrokken minister-presidenten toe, was als een compromis en niet goed doordacht tot stand gekomen. Volker Bouffier (CDU), minister-president van Hessen, had moeite met de draai van Merkel en zei: „Wij lijken nu een stel domkoppen”.

Weinig vertrouwen

De liberalen van de FDP riepen Merkel na haar verontschuldigingen op om de ‘vertrouwensvraag’ te stellen – een motie van wantrouwen die van de kanselier zelf uit zou moeten gaan.

De excuses van Merkel komen op een moment waarin het vertrouwen in de coronabestrijding van de regering op een dieptepunt ligt, en het valt te bezien of Merkels verontschuldigingen nieuw vertrouwen zullen inboezemen of juist grotere onzekerheid aanwakkeren. De regering van Merkel staat de laatste weken toenemend onder druk, omdat de Duitse vaccinatiecampagne niet op gang komt en omdat de coronahulp voor bedrijven op zich laat wachten. Daarvoor worden minister Jens Spahn (CDU, Gezondheid) en Peter Altmaier (CDU, Economie) verantwoordelijk gehouden, maar uiteindelijk ook Merkel. Bovendien bleken de afgelopen weken een aantal CDU- en CSU-parlementariërs tonnen aan provisie te hebben opgestreken bij het bemiddelen voor mondkapjesproducenten.

Vorige week zondag boekte de CDU een dubbel verlies bij de deelstaatverkiezingen in Rijnland-Palts en Baden-Württemberg. De Frankfurter Allgemeine Zeitung publiceerde woensdag een peiling waaruit blijkt dat de CDU/CSU op 28,5 procent staat; begin februari stond de Union nog op 37 procent.

