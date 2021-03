Davidsen en Wagner: een combinatie uit duizenden

Klassiek Lise Davidsen Beethoven – Wagner – Verdi ●●●●●

Haar debuut was twee jaar geleden een sensatie, het tweede soloalbum van de Noorse (opera)sopraan Lise Davidsen (34) is dat opnieuw. Davidsen heeft een extreem rijke, warme, volle en dragende stem, die tegelijkertijd energiek en flexibel klinkt. Het maakt haar tot dé Wagner-sopraan van haar generatie: niet verbazend zingt ze dit jaar d.v. Sieglinde (Walküre) én Elisabeth (Tannhäuser) in Bayreuth, en Eva (Meistersinger) aan de Met. En toch blijkt ze ook in staat tot een verrukkelijke Leonore in Beethovens Fidelio, daar is het de jeugd van haar stem die je inpakt. Beethovens Ah! Perfido blaast van de sokken, hoewel je je soms afvraagt of dit het ideale repertoire is voor Davidsens Wagnerstem. Dat geldt niet voor de aria’s van Verdi: je zou er wat voor geven Davidsen te mogen horen als Desdemona (Otello) of Leonore (La forza). Daarna volgen Wagners Wesendonck Lieder, en vergeet je Verdi weer. Davidsen en Wagner, dat is écht een combinatie uit duizenden.