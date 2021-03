Coronacrisis leidt tot Europese babydip

De coronacrisis beïnvloedt niet alleen de sterftecijfers. Veel Europese landen melden een sterke daling van het geboortecijfer eind vorig jaar en begin dit jaar, negen maanden na de eerste lockdowns in maart 2020.

In Frankrijk, het vruchtbaarste land van de EU, daalde het aantal geboortes in januari dit jaar met 13 procent ten opzichte van januari 2020. In heel 2020 werden in Frankrijk 735.000 baby’s geboren, het laagste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. In Italië en Spanje, de twee landen met de laagste geboortecijfers van de EU, was de daling nog sterker, met respectievelijk circa 22 en 20 procent. Ook in Midden- en Oost-Europa daalt het geboortecijfer nog sterker dan in de laatste jaren. En het was al laag. Het nu nog lagere geboortecijfer versterkt in deze landen de vergrijzing door emigratie.

Demografen voorzien een flinke dip in het Europese cohort van 2021. Dat zal over vier jaar merkbaar zijn in het onderwijs en over twintig jaar op de arbeidsmarkt. Voor de betrokken kinderen zelf is het een voordeel, zegt Anna Matysiak, demograaf en econoom aan de Universiteit van Warschau. „Ze hebben minder concurrenten, hun kans op een goede baan is groter.”

Hoe ingrijpend de dip zal uitpakken voor samenlevingen hangt af van de duur van de pandemie. Naar verwachting zullen de cijfers pas omhoog gaan als de economische vooruitzichten weer beter zijn.

Oudste continent

Grace beviel in het Luigi Sacco ziekenhuis in Milaan op de speciale afdeling voor zwangeren met Covid-19.

Europa onderscheidt zich al decennia van de rest van de wereld door lage geboortecijfers en een hoge levensverwachting. Het maakt Europa tot het oudste continent: de mediane leeftijd (de helft van de bevolking is jonger, de andere helft is ouder) is 43 jaar. De gemiddelde mediane leeftijd van de vijf andere continenten is 31. Vrouwen in de EU kregen in 2019 gemiddeld 1,53 kind, maakte Eurostat deze week bekend. Voor vervanging van een generatie is een vruchtbaarheidscijfer van 2,1 nodig. Nu blijkt dat de coronacrisis deze ongunstige demografische ontwikkeling versterkt.

Oppervlakkig gezien is het omgekeerde ook aannemelijk: meer thuiszitten leidt tot meer kinderen. Maar zo werkt het niet, zeggen demografen. Dat er negen maanden na een stroomstoring altijd sprake zou zijn van een geboortepiek is ook zo’n misverstand. Corona is slecht voor het libido, bleek vorig jaar al uit onderzoek van The Kinsey Institute van de Amerikaanse Indiana University. Partners die elkaar permanent zien, zich zorgen maken en meer voor hun kinderen moeten zorgen hebben juist minder seks. Singles ontmoeten minder makkelijk partners waarmee ze eventueel aan kinderen willen beginnen.

Vertrouwen in de toekomst

Demografen weten dat het anders zit, zegt Francesco Billari, hoogleraar demografie aan de Bocconi Universiteit in Milaan. „Sinds twintig jaar bestaat er consensus over de motivatie van stellen om voor een kind te kiezen. Die keuze is pro-cyclisch: ze doen dat als het leven goed is, als de economische vooruitzichten goed zijn. Omgekeerd zien we in het verleden bij elke grote crisis of oorlog een daling van het aantal geboortes. Veel mensen vrezen hun baan te verliezen in de recessie die op deze pandemie zal volgen.”

Vertrouwen in de toekomst is de bepalende factor, bevestigt Aart Liefbroer, verbonden aan demografisch instituut NIDI en de Rijksuniversiteit Groningen. Beslissingen met gevolgen op de lange termijn worden uitgesteld in onzekere tijden. Liefbroer noemt het daarom „frappant” dat het Nederlandse geboortecijfer in januari niet is gedaald. „Wellicht heeft dat met perceptie te maken. De eerste fase van de crisis was in Spanje en Italië harder voelbaar dan hier. Nu de crisis aanhoudt gaat het Nederlandse cijfer de komende maanden misschien ook dalen.”

Billari ziet een aanvullende verklaring voor de daling in Zuid- en Oost-Europa. „De combinatie van werk en ouderschap is in deze landen moeilijker dan in Noord-Europa, die is meer informeel dan institutioneel geregeld. Dit zijn landen waar grootouders een grote rol spelen in de kinderopvang. Afgezien van voorlezen via Zoom viel die opvangoptie weg. Men vreesde voorgoed, want grootouders zijn het kwetsbaarst.” Andere mogelijke verklaringen, zoals verminderde toegang tot IVF, zijn getalsmatig te klein om een grote rol te spelen.

Thuisblijvende moeders

De Poolse Anna Matysiak denkt aan nog een andere factor. „Zwangerschap vergt bezoek aan dokter of ziekenhuis. Dat is geen aantrekkelijk idee tijdens een pandemie, als je juist in zo’n medische omgeving besmet kan raken. Ik kan me goed voorstellen dat vrouwen daar geen zin in hebben.”

Overheden kunnen proberen een onwenselijk laag geboortecijfer tegen te gaan. In Polen heeft dat beleid slechts een beperkte invloed, zegt Matysiak. „De regerende conservatieve PiS-partij probeert al jaren het geboortecijfer omhoog te krijgen met financiële maatregelen. Die zijn echter gericht op thuisblijvende moeders en werkende vaders. Veel Polen willen meer diversiteit in dit beleid, bijvoorbeeld door betere kinderopvang.” Ook de Hongaarse Fidesz-regering beloont grote gezinnen met toeslagen en fiscale voordelen.

Baby Gabriel, net geboren na een keizersnede op de speciale Covid-afdeling in het ziekenhuis in Milaan, wordt onderzocht door een neonatoloog.

Onzeker is of de huidige babydip na de crisis zal worden gecompenseerd door een babyboom. Demografen verwachten een piek zodra de economische vooruitzichten weer beter zijn. Zeker bij oudere stellen zal uitstel echter leiden tot afstel. Herstel is sowieso pas een jaar later zichtbaar in de cijfers: als de crisis in de herfst van dit jaar voorbij is zullen de cijfers pas in de herfst van 2022 weer stijgen.

Omdat demografen gericht zijn op lange termijn-ontwikkelingen, relativeren ze het corona-effect op de geboortecijfers. Liefbroer: „Grote gevolgen heeft het pas als de pandemie voortduurt. We hebben in Noord-Europa al sinds 2010 te maken met een daling en in Europa als geheel met een blijvend laag niveau. Kinderen zijn een luxe geworden, iets waar je aan toekomt als alle andere dingen geroutiniseerd zijn.”

Billari voorziet voor Italië een nog scherpere tegenstelling tussen Noord en Zuid. „Het beeld van grote gezinnen uit Calabrië gaat niet meer op, de vruchtbaarheid is heel laag in Zuid-Italië. De migratie naar het noorden gaat door. Deze crisis versterkt de ontvolking van het zuiden.” Liefbroer vindt corona demografisch interessant omdat het Nederlandse geboortecijfer al lang stabiel is. „De fluctuatie zit bij migratie en sterfte, niet bij geboorte. Het is spannend om te zien of daar nu verandering in komt.”