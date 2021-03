Braziliaans hof: rechter in zaak van oud-president Lula was bevooroordeeld

De Braziliaanse rechter die oud-president Luiz ‘Lula’ da Silva in 2017 veroordeelde wegens corruptie, was bevooroordeeld. Dat heeft het Braziliaanse Hooggerechtshof dinsdag geoordeeld, melden internationale persbureaus. De uitspraak is een klap voor de betreffende voormalig onderzoeksrechter en de bekendste corruptiebestrijder van het land Sergio Moro. De veroordeling zelf werd eerder deze maand door het Hooggerechtshof nietig verklaard vanwege „juridische incompetentie”.

Moro raakte eerder in opspraak toen uit uitgelekte berichten bleek dat hij had samengespannen met onderzoekers om Lula veroordeeld te krijgen. Die veroordeling kwam op een cruciaal moment, omdat Brazilië een paar maanden later naar de stembus ging. Lula was destijds een populaire presidentskandidaat, maar kon zich na de veroordeling niet meer verkiesbaar stellen. Zijn ultrarechtse tegenstander Jair Bolsonaro won de verkiezingen en uitgerekend Moro kreeg in zijn kabinet in 2018 de post van minister van Justitie en Publieke Veiligheid toegewezen.

Moro wist de afgelopen jaren meerdere hooggeplaatsten en politici te veroordelen naar aanleiding van de grootschalige smeergeldaffaire die door justitie werd onderzocht in operatie Lava Jato (Braziliaans voor Wasstraat). Zo ook Lula, van 2003 tot 2010 de populaire linkse president van Brazilië, die twaalf jaar cel kreeg in deze zaak. Wat de uitspraak van het Hooggerechtshof betekent voor alle andere zaken van Moro als voormalige rechter in Operatie Wasstraat is niet bekend; mogelijk maakt het oordeel de weg vrij deze procedures te vernietigen. Daarmee zou het jarenlange anticorruptieproces op losse schroeven komen te staan.

Steekpenningen

Het corruptie-onderzoek Lava Jato loopt al jaren en heeft veel zakelijke en politieke reputaties geschaad. De affaire draait om bouwbedrijf Odebrecht, dat in zeker twaalf landen politici en hooggeplaatste functionarissen omgekocht zou hebben. Tussen 2001 en 2016 zou het bedrijf 800 miljoen dollar (676,7 miljoen euro) aan steekpenningen hebben betaald aan verschillende individuen. Odebrecht kreeg daarvoor langlopende en lucratieve bouwcontracten terug.

Oud-president Lula was voor de vernietiging van het oordeel in zijn zaak al op vrije voeten. Hij verdween in 2018 achter de tralies maar een Braziliaanse rechter bepaalde na anderhalf jaar dat hij het oordeel van het Hooggerechtshof in zijn zaak buiten de gevangenis mocht afwachten. De nietigverklaring van zijn veroordeling maakte het al mogelijk voor hem om mee te doen aan de presidentsverkiezingen van 2022. Of hij dat ook zal doen, is nog niet bekend. Uit peilingen blijkt dat hij Bolsonaro’s enige serieuze tegenstander zou zijn in volgende verkiezingen.

