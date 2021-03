‘Bewegingen bedenken is niet het probleem’

Wie denkt dat een choreograaf zich bij een musical alleen bezighoudt met het vormgeven van enorme dansscènes, zit ernaast. Een passend concept bedenken is vaak lastiger dan ‘de pasjes’, weet choreograaf Daan Wijnands. Soms worstelt hij met een showtrap, soms met een acteur zonder aanleg voor dans.

Voor NRC koos Wijnands drie musicals waaraan hij meewerkte en vertelt hij hoe hij omging met de uitdagingen in het maakproces.

CV

Daan Wijnands Foto Han Furnee Daan Wijnands (1970) volgde een dansopleiding aan De Theaterschool. Hij danste bij jazzgezelschap Djazzex en speelde in musicals van Joop van den Ende Theaterproducties, het huidige Stage Entertainment. Voor zijn rol in Chicago, die hij ook op West End speelde, won hij een Musical Award als aanstormend talent. In 2005 maakte Wijnands de overstap naar choreografie en won Musical Awards voor Urinetown (2010), Spring awakening (2011), De Marathon (2018) en All Stars (2019).

Choreograaf Daan Wijnands (1970) is de man die honden liet dansen in het bejubelde Woef side story. Hij ensceneerde intergalactische gevechten voor superheldenmusical Marvellous en dankzij zijn choreografieën spatte vorig jaar in Hello Dolly! het Broadway-gevoel van de Nederlandse bühne. In de afgelopen vijftien jaar choreografeerde Wijnands ruim vijftig theatervoorstellingen, waarin vaak zijn creatieve vondsten opvallen. Wijnands maakt keuzes die niet voor de hand liggen, maar perfect aansluiten bij de totaalbeleving van de voorstelling.

Neem een nummer als ‘Zeg maar dag met je handje’ uit de musical ’t Schaep met de 5 pooten. Met minimale middelen creëerde Wijnands het scènebeeld: de acteurs zaten op barkrukken met ieder een fietsstuur in de hand. Zo kwam de liedtekst, waarin afscheid wordt genomen van een veranderende stad, optimaal tot z’n recht: ‘zeg maar dag groentezakie van ome Sjakie / in een wereld als deze is er geen plaats meer voor jou’. Het leek alsof de spelers weemoedig door de straten fietsten, terwijl ondertussen het cafégevoel uit de barkrukken sprak. Het is één van de voorbeelden waardoor je begrijpt, waarom Wijnands meerdere Musical Awards op zijn naam heeft staan.

Wijnands begon als danser bij voormalig dansgezelschap Djazzex. Met een rol in West Side Story maakte hij in 1996 de overstap naar musical. Er volgden rollen in producties als Chicago, Anatevka en 3 Musketiers. Daarna begonnen de jaren te tellen. „Het is een pittig vak: je speelt zeven, acht voorstellingen per week”, vertelt Wijnands in een beeldbelgesprek. „Als danser ben je op een gegeven moment gewoon óp, maar ik had niet de ambitie om mij te specialiseren in zingen of acteren.”

Wijnands kreeg in 2005 de kans om als choreograaf aan de slag te gaan bij de musical Jesus Christ Superstar. Vanaf dat moment legde hij zich toe op een nieuw vak: hij assisteerde ervaren collega’s en werkte bij M-lab, een voormalig productiehuis voor musical-experiment. Inmiddels waaieren zijn klussen uit van revuevoorstelling Showponies tot grote musicals bij Stage Entertainment. Dit jaar staan drie projecten in Wijnands’ agenda: een nieuwe musical over Johan Cruijff (14 de musical), een bewerking van de Canadese hitproductie Come from away en de reprise van Hij gelooft in mij, waarvoor hij ook de oorspronkelijke ‘staging’ deed.

‘Hello Dolly’ uit Hello Dolly! (2020) van MediaLane

Voor Wijnands was Hello Dolly! een droomproject. Als kind was hij al groot fan van de gelijknamige film met Barbra Streisand in de hoofdrol. Hij kende de film „van voor naar achter, binnenstebuiten”. Toch viel de Amerikaanse musical hem tegen. „Ik vond het tuttig; de film had veel meer vaart. Ik dacht: je moet toch een vertaalslag naar het toneel kunnen maken, zonder die snelheid te verliezen?”

De musical Hello Dolly! is een typische Broadway-show met kleurrijke ensemblenummers en ruim vijftien performers, die over het toneel zwieren. Zo wordt het verhaal verteld van Dolly, een Amerikaanse koppelaarster uit ongeveer 1900. In het nummer ‘Hello Dolly’ maakt zij een extravagante entree in een restaurant. Dat doet ze vanaf een showtrap, terwijl een legertje obers haar zingend en dansend verwelkomt.

De recensie van ‘Hello Dolly! (2020)

De setting was een uitdaging voor Wijnands: de showtrap nam veel plaats in op het toneel, terwijl hij zijn dansers de ruimte wilde geven. „Dan heb je een enorme cast en de kans om echt uit te pakken – en dan staat het toneel voor tweederde vol met decor, waarmee je bijna niets doet.”

Zijn oplossing was om ook óp de trap te dansen – geïnspireerd door acts waarin een showtrap ook een prominente rol speelt, zoals in het nummer ‘Diamonds are a girl’s best friend’ van Marilyn Monroe in de gelijknamige film. „Ik vroeg de decorontwerper of de trap niet wat breder kon.” Op de treden kwam ruimte om de obers met Dolly te laten dansen. Dit bracht dynamiek in de scène. De trap werd het stralende middelpunt van ‘Hello Dolly’ in plaats van een sta-in-de-weg.

De marathonscène uit De Marathon (2017) van MORE Theater Producties

In de film De Marathon, waarop de gelijknamige musical werd gebaseerd, moedigen honderden toeschouwers een groepje marathonlopers aan. Maar hoe roep je zo’n gevoel van massaliteit in het theater op? Dat vergde veel denkwerk, vertelt Wijnands, maar hij is dat inmiddels gewend: „Niet de choreografie, maar het idee daarachter is vaak het moeilijkste. Als ik het idee voor een choreografie heb, dan komen de bewegingen vanzelf.”

De recensie van ‘De Marathon’ (2017)

Voor De Marathon was de vraag hoe hij een sportwedstrijd met duizenden toeschouwers, voerend door een hele stad, geloofwaardig op het toneel kon krijgen. Zijn idee was om dranghekken, kenmerkend voor dit soort evenementen, een prominente plaats te geven in de choreografie. De acteurs zouden ze moeten verrijden, dus er moesten wieltjes onder. Om dit idee uit te kunnen voeren, moest Wijnands de regisseur van zijn plan overtuigen. Dat was spannend. „Je legt je idee zo goed mogelijk uit aan de regisseur of producent, maar het blijft abstract. Op basis van vertrouwen gaat iemand erin mee, of niet.”

Door de hekken steeds in andere formaties te rijden, ontstond een dynamisch beeld, waarbij het leek alsof de marathonlopers kilometers maakten en werden aangemoedigd door een schare toeschouwers.

In het maakproces leunde Wijnands op een werkwijze die hij als zijn kracht beschouwt: hij werkte nauw samen met de acteurs. Hij bedacht vooraf het globale idee achter de scène, maar liet de acteurs in het repetitielokaal niet simpelweg zijn bewegingen uitvoeren. Hij keek ook naar wat hun impulsen waren. De choreografieën werden gezamenlijk uitgewerkt.

Wijnands maakt wel een voorbehoud: „Zoiets moet je niet té democratisch maken. Zeker niet met acteurs, want die houden van discussiëren.” Lachend: „Dat is een groot verschil met dansers, die zijn opgeleid om te doen wat er van hen gevraagd wordt.”

Zo’n samenwerking met acteurs is niet altijd makkelijk. Zij kunnen opzien tegen het dansgedeelte van hun musicalrol, weet Wijnands. Door zijn eigen toneelervaring kan hij zich daar goed in verplaatsen. „In Anatevka stond ik tussen volleerde tenoren en sopranen. Dat maakte me diep ongelukkig. Dan zong ik maar wat mee met iedere partij, afhankelijk van waar ik stond”, grinnikt hij. „Ik begrijp hoe het is om iets te doen waar je kracht niet ligt.”

Bij De Marathon deelde actrice Jelka van Houten Wijnands mede dat ze niet kon dansen en het ook nooit zou leren. „Die eerlijkheid vond ik ontwapenend, maar het is mijn eer te na om dan te denken dat het een gelopen race is. Uiteindelijk kreeg Jelka plezier in het bewegen.”

‘Bloed, zweet en tranen’ uit Hij Gelooft in Mij (2012) van Joop van den Ende Theaterproducties

Bij een musical met muziek van André Hazes is het verleidelijk om het publiek flink te laten meezingen met hits van de volkszanger. Toch was dat uitdrukkelijk niet de opdracht bij Hij gelooft in mij. Het was ook geen musical met uitgesproken choreografieën, vertelt Wijnands. Maar wat is de rol van een choreograaf, als er nauwelijks wordt gedanst in een voorstelling?

Voor Hij gelooft in mij ging Wijnands aan de slag met de ‘staging’. „Dat begrip is in Nederland niet zo bekend, maar het gaat om de logistiek op het toneel, de ruimtelijke ordening van de acteurs. Ik help hen met hun fysieke uitingen, maar dat wordt niet altijd dans.”

De recensie van ‘Hij gelooft in mij’ (2012)

Waar de taken van een regisseur dan eindigen en die van de choreograaf beginnen, is onduidelijk. „Als je elkaar nog niet goed kent, is dat zoeken. Je moet vertrouwen dat keuzes niet met het ego van de ander te maken hebben, maar met het artistieke product.”

Het nummer ‘Bloed, zweet en tranen’ bleek een uitdaging. Dat is een typische meezinger, maar in de musical maakte het deel uit van een emotioneel moment, waarop Hazes ruzie kreeg met zijn vrouw Rachel. De scène speelde zich in een kroeg af. „We wilden niet allemaal tafeltjes en stoeltjes neerzetten. Om toch een cafésetting te creëren, verdeelde ik de spelers in koppels over het toneel.” Elk duo kreeg één stoel en stond bevroren in een houding waarin spanning zat. Naarmate de ruzie opliep, begonnen de koppels ook te bewegen alsof ze een verhitte discussie voerden. „Zij waren een fysieke uitvergroting van André en Rachel.” Deze visuele uitwerking moest het publiek hun meezing-impuls laten vergeten. Dat werkte.

Er kwamen veel hardcore Hazes-fans op Hij gelooft in mij af. Dat waren niet altijd doorgewinterde theatergangers, dus zij zouden wel eens moeite kunnen hebben met de vorm van de voorstelling, vreesde Wijnands. „De kritiek op musical is vaak, dat acteurs ‘opeens’ gaan zingen of dansen, maar als een voorstelling goed in elkaar zit, komt dat niet bij je op. Dan ga je mee in het theatrale moment.”

Bij Hij gelooft in mij zag Wijnands dat ook de fans zich lieten meevoeren door het verhaal en het meezingen niet misten. „Dan is het dus gelukt.”

14 de musical gaat in september in première: Come from away is waarschijnlijk dit jaar nog te zien: Hij gelooft in mij is gepland voor 2022: gaat in september in première: 14demusical.nl . Ookis waarschijnlijk dit jaar nog te zien: medialane.nl . De herneming vanis gepland voor 2022: stage-entertainment.nl