Zwarte Amerikanen in voorstad Chicago krijgen herstelbetalingen

Zwarte inwoners van het Amerikaanse Evanston, een voorstad van Chicago, van wie de families blijvende schade hebben opgelopen als gevolg van discriminatie en slavernij krijgen daarvoor een schadevergoeding. De gemeenteraad stemde maandag als eerste stad in de VS in met een plan om 400.000 dollar (337.000 euro) te verdelen onder zo’n zestien daarvoor in aanmerking komende zwarte huishoudens. Elk van deze gezinnen krijgt tot 25.000 dollar (21.000 euro) voor onder meer verbouwingen of hypotheken op woningen, volgens wethouder Robin Rue Simmons vanwege het voormalige „anti-zwarte huisvestingsbeleid”. Dat melden internationale persbureaus.

Zwarte inwoners die in aanmerking komen voor de herstelbetaling woonden tussen 1919 en 1969 in Evanston en werden bij de huisvesting gediscrimineerd, of ze zijn direct familielid van iemand bij wie dat het geval was. Maar ook inwoners die na 1969 in de stad zijn gediscrimineerd, kunnen een herstelbetaling ontvangen. Van de bevolking van Evanston is volgens The New York Times 17 procent zwart. De schadevergoeding wordt betaald van belastingopbrengsten uit de verkoop van cannabis, een drug die sinds vorig jaar legaal is in Illinois, de staat waar Evanston onder valt.

Wethouder Ann Rainey stelt trots te zijn op „deze gedurfde en moedige stap” die volgens haar moet bijdragen aan het „herstel van raciale ongelijkheden die onze zwarte gemeenschap decennialang hebben geschaad”. Toch is het geld volgens haar collega Simmons „slechts een begin om de fouten uit het verleden recht te zetten”. Hij stelt dat de weg naar herstel en gerechtigheid in de zwarte gemeenschap nog lang zal duren.

Systemisch racisme

Een twintigjarige inwoner van de stad, Sebastian Nalls, liet zich maandag in The New York Times kritisch uit over de herstelbetalingen. „400.000 dollar geven aan zestien zwarte mensen in een stad met 12.000 zwarte inwoners is geen herstel.” Een 51-jarige man is positiever en stelt dat „elk klein beetje helpt” om zwarte mensen bij te staan in wat ze zijn verloren door slavernij en systemisch racisme.

De betalingen maken deel uit van een 10 miljoen dollar tellend fonds van waaruit herstelbetalingen worden betaald voor zwarte Amerikanen die eerder in Evanston zijn gediscrimineerd, onder meer op het gebied van onderwijs. Ook gemeenschappen en organisaties in andere Amerikaanse steden overwegen herstelbetalingen voor zwarte inwoners, waaronder de vooraanstaande universiteit Georgetown in Washington. De initiatieven zijn in een stroomversnelling geraakt na de dood van George Floyd afgelopen mei in Minneapolis. Zo heeft president Joe Biden zijn steun uitgesproken voor de oprichting van een federale commissie die zich moet buigen over herstelbetalingen aan zwarte Amerikanen.