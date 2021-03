‘Zwart-wit is niet het leven, het gaat óver het leven’

In de huidige Oscarrace kreeg zwart-witfilm Mank de meeste nominaties: tien. Een film over de alcoholistische schrijver Herman Mankiewicz die aan het script van Citizen Kane werkt, de beste film ooit volgens velen. Of toch zeker de beste zwart-witfilm: cameraman Gregg Toland diende met Citizen Kane (1941) het oprukkende technicolor-geweld van Gone with the Wind en The Wizard of Oz overtuigend van repliek. Zijn zwart-witwereld was er een van veel scherptediepte en hoog contrast, van lange schaduwen en vreemde hoeken. Citizen Kane had iets abstracts, hards en surrealistisch.

Zwart-wit in de film Zwart-wit, waarom filmregisseurs er nog steeds voor kiezen

Eerst was er zwart-wit, toen kleur? Welnee, film begon in kleur

Een film draaien in zwart-wit, zoals het Nederlandse drama ‘Wolf’, is niet simpel in de 21ste eeuw

Inkleuren en ontkleuren: er zit geen rem meer op

Bepaalt film in welke kleuren we dromen?

Rond zwart-wit hangt nog steeds een halo van compromisloze kunstzinnigheid. Dat was al zo voor het kanteljaar 1965, toen door technische vorderingen kleur zowel in de film als op de televisie volledig de overhand kreeg. Aparte Oscars voor filmen in kleur en zwart-wit werden twee jaar later afgeschaft: kleur was nu de norm, zwart-wit een zeldzame uitzondering. Tussen alle sensuele, verleidelijke kleur kreeg zwart-wit een cachet van streng, eerlijk en moedig.

Maar ook van verliesgevend. De stijl van Mank is een eerbetoon aan Citizen Kane, maar in de jaren negentig kon regisseur David Fincher deze zwart-witfilm naar een script van zijn eigen vader nergens slijten, ook al gold hij dankzij Se7en, The Game en Fight Club toen als Hollywoods goudhaantje. „Oh, in zwart-wit? Ja, nee, bedankt hoor”, vat Fincher de onderhandelingen samen. Zijn vader overleed in 2003, ver voordat Netflix met tientallen miljoenen dollars ging strooien om toptalent als Alfonso Cuarón of David Fincher te paaien en goede sier te maken met hun zwart-witte prestigefilms bij de Oscars: in 2018 was dat Roma, dit jaar Mank.