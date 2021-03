Zeker 15 doden en 560 gewonden bij brand in vluchtelingenkamp Bangladesh

Zeker vijftien migranten zijn om het leven gekomen bij een grote brand maandag in een Rohingya-vluchtelingenkamp in Bangladesh. Dat meldt het VN-Vluchtelingenagentschap (UNHCR) dinsdag. Meer dan 560 mensen raakten gewond en naar schatting 400 personen worden nog vermist. Verder hebben tienduizenden vluchtelingen uit het kamp nabij de zuidelijke plaats Cox’s Bazar sinds maandag geen plek meer om te slapen. De Bengaalse autoriteiten onderzoeken de oorzaak van de brand.

Medewerkers van het Rode Kruis zetten zich maandag in om het vuur te bestrijden, dat zich uitstrekte over gebieden van het kamp waar zeker 124.000 mensen verbleven. Volgens mensenrechtenorganisatie Refugees International worden veel kinderen vermist. Sommige mensen zouden niet hebben kunnen vluchten vanwege prikkeldraad in de kampen. De organisatie noemt het in een verklaring maandag „een tragedie” en „een vreselijke herinnering” aan de kwetsbare positie van Rohingya-vluchtelingen.

„Alles is verwoest. Duizenden hebben geen huis meer”, zegt Rohingya-vluchteling Aman Ullah tegen persbureau Reuters. Ontheemden worden tijdelijk ergens anders opgevangen. Vrijwilligers bieden zowel psychosociale als medische hulp en leveren onder meer dekens, watertanks en sanitaire voorzieningen.

De overgrote meerderheid van de 870.000 vluchtelingen in de kampen in Cox’s Bazar vluchtte in 2017 voor het geweld in Myanmar. Deze etnische minderheid, bestaande uit voornamelijk moslims, wordt in dat overwegend boeddhistische land stelselmatig onderdrukt. In 2017 zijn naar schatting negenduizend Rohingya door Myanmarese militairen om het leven gebracht, iets wat de autoriteiten overigens hebben ontkend.

