Vijf jaar na zijn dood wordt het steeds leuker om het over de voetbalideeën van Johan Cruijff te hebben

Je hoeft geen voetballiefhebber te zijn om te weten waar je was toen je hoorde dat Johan Cruijff was overleden. Het nieuws van 24 maart 2016 greep iedereen aan. Bij leven was Cruijff zijn sport reeds ontstegen en zoals dat gaat bij legendarische figuren, is dat na zijn dood alleen nog maar toegenomen. Zeg ‘Johan’ en de mensen beginnen te glimlachen. Niet álle mensen natuurlijk: zij die te maken hebben gehad met zijn keerzijde zullen misschien altijd blijven tandenknarsen als ze aan hem denken. Tijdens de interviews voor mijn biografie over hem, waren er volwassenen die met betraande ogen tegenover me zaten. Anderen begonnen neurotisch met hun voeten onder tafel te schuifelen, alsof ze hun trauma wilden wegduwen. Kennelijk was het onmogelijk schouderophalend aan ‘Onze Johan’ voorbij te gaan. Hij liet bij iedereen zijn sporen achter.

Van jongs af aan heeft Cruijff zowel irritaties als liefde opgeroepen. Niet toevallig werd hij vroeger bij Ajax ‘Flipper’ genoemd, naar de goedbedoelende maar soms wat al te nadrukkelijk kwetterende dolfijn uit de gelijknamige televisieserie. Het dubbele sentiment herrees als vanzelf waar hij neerstreek om zijn fraaie balbehandeling en haast bovenmenselijke spelinzicht te tonen. Of het nu Amsterdam was of Barcelona, Los Angeles of Washington, Valencia of Rotterdam; de mensen werden horendol van hem én ze verbaasden zich over zijn autonomie en originaliteit.

Nu, vijf jaar na zijn aangekondigde en toch nog onverwachte overlijden, overheerst vooral dat laatste. Terecht. Als ‘Cruijffie’ zijn omgeving niet onophoudelijk de oren van het hoofd had gekwetterd met zijn voetbalideeën, zouden we het er mogelijk niet meer over hebben. Sterker nog, het wordt steeds leuker om het erover te hebben nu de scherpe kantjes er wat af zijn. Er is nauwelijks nog sprake van ‘kampen’: je hoeft niet meer per se voor of tegen Johan te zijn. Je kunt simpelweg genieten van oude videobeelden en je laven aan zijn uitspraken. Juist nu het voetbalspel zich verder heeft ontwikkeld, zijn de Cruijffiaanse stelregels – vroeger wellicht wat dogmatisch opgeschreven door zijn paladijnen in de media – vervaagd tot uitgangspunten. Des te beter.

Andere formaties

„Ik speel graag aanvallend voetbal. Dat kun je alleen realiseren met vier verdedigers, drie middenvelders, met de punt naar achteren. Dat is noodzakelijk voor de variatie. Je hebt dan namelijk de meeste mogelijkheden tot circulatievoetbal.” Woorden van Cruijff waar inmiddels aardig wat stof op ligt. Zelfs zijn volgeling Pep Guardiola, het vroegere ‘puntje naar achteren’ op het middenveld van FC Barcelona, laat – nu hij zelf trainer is – de spelers van Manchester City in andere formaties spelen dan waarin hij als speler acteerde onder coach Johan. Zo gaat dat, de tijden veranderen.

De uitgangspunten zijn gebleven en dat is maar goed ook. Hoe meer teams met een knappe techniek en door slim gebruik te maken van de ruimte willen aanvallen, hoe aantrekkelijker het kijkspel. Toch heeft het daar lange tijd niet naar uit gezien. Al sinds de doorbraak van ‘Jopie’ Cruijff, midden jaren zestig, is geopperd dat de toekomst van het voetbal in hardheid en verdedigen zou liggen, in lopen en counteren. En altijd beweerde Cruijff het tegendeel. Want als jij de bal hebt, kunnen zij niet scoren. En de bal rolt sneller dan een mens kan rennen, dus wat is dan het nut van zo hard mogelijk rennen?

In tal van landen hebben trainers zich sinds de jaren zeventig vergaapt aan de ‘Hollandse School’, waar boegbeeld Cruijff overigens zelf ook de vrucht van was, net als Wim van Hanegem en Louis van Gaal. Mede daardoor spelen veel Europese topclubs nu aanvallender en ‘speelser’ dan lang voor mogelijk is gehouden. Behendigheid en slimheid blijken inderdaad het ‘fysieke’, het ‘reactievoetbal’ te kunnen verslaan. Met het publiek als winnaar.

Eeuwige ge-orakel

Voetballen op z’n Cruijffs kan best, als je maar weet waar je moet staan, hoe je een bal trapt en ontvangt. Als je vooruit durft te lopen om de tegenstander op zijn zwakste plek te raken. Manchester City bewijst het, net als Bayern München, Barcelona, Ajax en zelfs menige club in het land van catenaccio, Italië, evenals het Italiaanse nationale team. Op het laatste WK speelde finalist Kroatië zo frivool en aanvallend dat het leek of het door Cruijff zelf werd gecoacht. Terwijl van dat Kroatische elftal alleen Barcelona-middenvelder Ivan Rakitićc indirect aan Cruijff kon worden gelinkt. De oorzaak? ‘Invloed’, kan niet missen.

Natuurlijk kun je het vele aanvallende spel van tegenwoordig niet aan Cruijff alleen toeschrijven. Maar aan de andere kant, de betweter uit Betondorp zal in geen enkele poging om deze fraaie ontwikkeling te verklaren, mogen ontbreken. Daarvoor heeft hij te veel mensen betoverd met zijn eeuwige ge-orakel. Hij heeft te veel liefhebbers ervan overtuigd dat er altijd een voorwaartse oplossing is.

‘Johan bedankt!’ Van de Arena tot in Camp Nou werd Cruijff na zijn dood geëerd, bewierookt, heilig verklaard. Er kwamen reusachtige spandoeken, standbeelden, vernoemingen, heroïsche schilderingen in tunnels en halfpipes, op muren en bruggen. Vergeten waren de eindeloze en ondoorgrondelijke ruzies. Dat Johan zowel bij Ajax als Barcelona met slaande deuren was vertrokken als coach, in 1988 en 1996, was hooguit nog voer voor historici. De inspiratie bleef. Na een leven van sportief en commercieel pionieren, van tegenstanders overwinnen, van kwetsen en gekwetst worden, resteert de prikkelende gedachte dat de wereldsport voetbal, hoeveel geld je er ook in blijft pompen, ten diepste een spel is. Niet meer en niet minder.

Speler tot in zijn vezels

De persoon Cruijff was een speler tot in zijn vezels. Niet toevallig zette hij zich na zijn loopbaan in voor spelende (gehandicapte) kinderen. Ook in trainerspak zag hij zichzelf het liefste als een speler. Hij speelde als hij sprak, hij misleidde de groteren, de machtigen, de notulenlezers door ze vóór te zijn. Tot in de bestuurskamers was zijn aanval de beste verdediging. Johan zette de wereld op het verkeerde been en ging er met de bal vandoor. De rusteloze nagelbijter kon slecht luisteren, maar praten kon hij volgens sommigen, zoals oud-teamgenoot Sjaak Swart, net zo goed als voetballen. Logisch, zolang jij praat kan de ander jou geen leugens verkopen.

Fascinerend is het om te bedenken dat er een lijn loopt van de magere, nerveuze straatjongen uit de jaren vijftig naar onze gewichtige voetbalgesprekken van nu. Cruijff moest het voetballen opnieuw uitvinden omdat hij de kracht miste om hard te schieten. Na een botsing zou hij als eerste vallen op de straatstenen. In de loop der jaren werd zijn uitvinding – van voetbal een behendigheidsspel maken, een denksport haast – zijn ‘filosofie’, zijn weg naar succes. Dat hoor je terug in de sportcommentaren en in cafés tijdens voetbalwedstrijden. Kijk nou die trapbeweging. Die balaanname. Die timing. Dat slimme positiespel. Die eenvoudige handeling die eigenlijk (nu ernstig kijken) héél moeilijk is. Dat ruimte creëren. Dat één keer raken.

Onbewust zeggen we al die keren wat de tienduizenden Catalanen in stadion Camp Nou schreeuwden ter ere van hun opgestegen held: Gràcies Johan.

Auke Kok is schrijver van ‘Johan Cruijff, De biografie’, waarvan op 24 maart een herziene uitgave verschijnt.