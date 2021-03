Verkenners zetten gesprekken voort, kleinere partijen aan de beurt

Daar rekent ze voorlopig de VVD en het CDA niet toe , mede omdat de klimaatplannen van die partijen niet resulteren in de CO₂-reductie zoals in het Nederlandse Klimaatakkoord is afgesproken. Als alternatieve regeringspartners noemde Ouwehand de PvdA, GroenLinks en D66. Die beoogde coalitie zal volgens de laatste prognose op 47 zetels uitkomen.

Vandaag zullen de lijsttrekkers van de kleinste partijen in de Tweede Kamer in gesprek gaan met de verkenners Kajsa Ollongren (D66) en Annemarie Jorritsma (VVD) over mogelijke regeringsdeelname. Maandag spraken de lijsttrekkers van de partijen met minimaal acht zetels al met de verkenners .

Van Haga blijkt bijna net zo populair als Baudet onder FVD-stemmers

De nummer twee op de kandidatenlijst van Forum voor Democratie, Wybren van Haga, blijkt bijna even populair als partijleider Thierry Baudet. In 152 gemeenten wist Van Haga meer stemmen te behalen dan Baudet. In totaal heeft Van Haga 221.371 stemmen gekregen, tegen 223.876 voor Baudet: een verschil van iets meer dan 2.500. Dat blijkt uit een analyse van het ANP op basis van de definitieve uitslagen van honderden gemeenten.

In de campagne van Forum voor Democratie ging het vooral over één thema: het terugdraaien van alle coronamaatregelen. Van Haga had zich daar in de Tweede Kamer al langer sterk voor gemaakt. Vooral in Noord-Holland sloeg dat aan en heeft hij aan populariteit gewonnen: in 36 gemeenten behaalde hij daar meer stemmen dan de partijleider. Ook in Friesland, Limburg en Zuid-Holland heeft de oud-VVD’er meer kiezers achter zich gekregen dan Baudet. In Brabant, Overijssel en Gelderland blijkt Baudet meer stemmen te hebben gehaald.

Van Haga is een oud-Kamerlid voor de VVD, de partij die hij in 2019 verliet na verschillende incidenten. Zijn werk in de Tweede Kamer zette hij voort als eenmansfractie. Van Haga stelde sympathie te hebben voor FVD, maar Baudet liet aanvankelijk weten dat hij niet welkom was bij zijn partij. „Wij moeten niets hebben van zetelrovers. Dat vinden we onacceptabel en daar gaan we niet in marchanderen”, aldus de FVD’er destijds. Later kwam Baudet op die woorden terug en verwelkomde hij Van Haga toch in zijn partij.