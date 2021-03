Verhuurders slepen Hudson’s Bay opnieuw voor de rechter

De juridische strijd die de eigenaren van de Nederlandse winkelpanden van Hudson’s Bay hebben aangespannen tegen de Canadese warenhuisketen heeft zich verplaatst naar Canada. Vier winkelbeleggers – ASR, Kroonenberg, Wereldhave en Unibail-Rodamco-Westfield – hebben daar gezamenlijk het moederbedrijf van de Canadese warenhuisketen, HBC, voor de rechter gesleept. Ze vrezen huurgaranties ter waarde van 200 miljoen Canadese dollars (129 miljoen euro) mis te lopen. Dat bevestigt advocaat Wendela Raas van Dentons, het kantoor dat de vier partijen bijstaat, na berichtgeving in het FD. Ook verhuurder CBRE heeft HBC in Canada in een aparte zaak voor de rechter gesleept.

De vier winkelverhuurders die samen optrekken, en in totaal acht locaties aan Hudson’s Bay verhuurden, maken bezwaar tegen een herstructurering van de warenhuisketen. HBC heeft in maart vorig jaar waardevolle bezittingen, zoals Amerikaans vastgoed, verhuisd naar een nieuw opgerichte offshore vennootschap op Bermuda, volgens de Nederlandse schuldeisers met als doel ze buiten het bereik van schuldeisers te houden. De verhuurders vrezen dat er in de kas van het moederbedrijf zo te weinig geld overblijft om aan zijn financiële verplichtingen aan hen te voldoen. Ze eisen dat de Canadese rechter de verhuizing van bezittingen frauduleus verklaart en terugdraait.

„Wij hebben een concerngarantie over de huur met het moederbedrijf van Hudson’s Bay, maar dat geld hebben we nog niet binnen”, zegt woordvoerder Ruud van Maanen van Wereldhave. „We zien dat de eigenaren in de tussentijd het bedrijf van de beurs hebben gehaald en assets aan het verschuiven zijn naar Bermuda. Dat is niet illegaal, maar ook niet transparant. Wij gaan uit van fraude en we vrezen dat er te weinig geld overblijft in het moederconcern om ons te betalen.”

Veel aplomb

In 2017 kwam Hudson’s Bay met veel aplomb naar Nederland, waar het in vijftien steden grote warenhuizen opende. De panden waarin de warenhuisketen zich vestigde, werden voor de opening voor miljoenen euro’s verbouwd; een operatie waar ook de eigenaren van de winkelpanden aan mee betaalden. In ruil daarvoor sloten de winkelbeleggers en Hudson’s Bay langlopende huurcontracten af, tot wel tien jaar. In het geval van een vertrek uit Nederland of faillissement werd afgesproken dat het moederbedrijf garant zou staan voor de huuropbrengsten.

Lees ook: Nederlands avontuur van Hudson’s Bay eindigt met kortingen van 90 procent

Toen dat gebeurde en Hudson’s Bay eind 2019, na een periode van twee jaar waarin het 184 miljoen euro verlies leed, failliet ging en vertrok uit Nederland, rekenden de verhuurders op hun geld. Dat kwam echter niet. Sindsdien zijn er meerdere rechtszaken aangespannen, door zowel de verhuurders als door Hudson’s Bay. De keten op zijn beurt verwijt de beleggers ‘kartelvorming’ bij de onderhandelingen over de huurcontracten. De rechter gaf in die zaak de verhuurders gelijk. Verschillende andere zaken lopen nog.

Hudson’s Bay heeft intussen veel last van de coronacrisis, waardoor de warenhuisketen veel panden heeft moeten sluiten. Eind januari werd bekend dat het in Canada meer dan zeshonderd mensen ontslaat, iets minder dan 5 procent van het totale werknemersbestand. Volgens Canadese media hebben al zeker veertig werknemers zich bij een advocaat gemeld over een onrechtmatige ontslagprocedure.