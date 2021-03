Als het aan de eerste filmmakers had gelegen waren er helemaal geen zwart-witfilms geweest. Hun ideeën waren groter dan de mogelijkheden, wat een enorme inventiviteit met zich meebracht: al rond 1900 begon men handmatig zwart-witfilms in te kleuren.

Zwart-wit in de film Zwart-wit, waarom filmregisseurs er nog steeds voor kiezen

Eerst was er zwart-wit, toen kleur? Welnee, film begon in kleur

Een film draaien in zwart-wit, zoals het Nederlandse drama ‘Wolf’, is niet simpel in de 21ste eeuw

Inkleuren en ontkleuren: er zit geen rem meer op

Bepaalt film in welke kleuren we dromen?

Sinds het filmproces 100 jaar later digitaal werd is van zwart-wit naar kleur en weer terug nog net niet zo simpel als een druk op een knop, maar het scheelt niet veel. Anno nu heeft de kleur van een film nog maar weinig te maken met de kleur op een set. Laat staan de kleur van de werkelijkheid. Geen wonder dus dat zwart-wit van een default mode een creatieve optie kon worden. Als films niet in zwart-wit worden gedraaid (een unicum sinds het grotendeels verdwijnen van zwart-witfilmnegatieven), dan worden ze wel digitaal ontkleurd. En dan gaat het niet alleen om kunstzinnige films.

Een recent voorbeeld van dit kameleontische kleurverschieten is Zack Snyders blockbuster Justice League. Het origineel uit 2017 flopte. Deze week verscheen een ‘director’s cut’ waaruit bijna alle kleur is weggezogen. En afgelopen weekend kondigde hij een complete zwart-witversie aan. Die nieuwe voorliefde voor zwart-wit zie je bijvoorbeeld ook terug in kwaliteitstelevisieseries die zich het liefste in bleekgeel en diepblauw duister afspelen. Als die mode verandert kan dat er in de toekomst overigens weer geheel anders uit komen te zien. Veel streamers sluiten naar verluidt contracten waarin geregeld is dat ze hun films en series naar wens opnieuw kunnen ‘graden’, dat wil zeggen de kleurtonen en kleursterkte aanpassen.