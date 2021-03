Tom Hanks, voor eeuwig kapitein

Tom Hanks lijkt voor eeuwig kapitein te blijven. Hij was dat al in Saving Private Ryan (1998), bleef dat in Captain Phillips (2013) en is dat nu nog steeds in de western News of the World (2020) en oorlogsfilm Greyhound. Daarin speelt hij kapitein Ernest Krause, commandant van de destroyer USS Keeling, alias Greyhound, die in februari 1942 een konvooi vrachtschepen veilig over de Atlantische Oceaan moet loodsen. Rond het konvooi zwermen ‘wolfpacks’ Duitse onderzeeërs. Het grootste gevaar is de ‘Black Pit’: 36 uur in het midden van de oceaan waar geen Amerikaanse of Britse gevechtsvliegtuigen te hulp kunnen schieten.

Tom Hanks is vermoedelijk een ideale Amerikaanse veldcommandant: competent, betrokken, eerder solide dan briljant. Een man op wie je kan bouwen. Greyhound is een fijn ouderwetse mannenfilm; als enige vrouw komt Elizabeth Shue even in beeld – voor haar doet de brave kapitein het allemaal. Verder is het pure en gure actie ter zee, waarbij Hanks kat-en-muis speelt met Duitse U-boten. De nazi’s tergen Hanks op de radio met heel vette Duitse accenten: „Zee Ocean favours ze grey wolf on ze hunt, not ze grey hound on ze run. Woo-hoo-hoo!”

De film is gebaseerd op C.S. Forresters roman The Good Shepherd, over de oorlog om de Atlantische Oceaan, een miserabele, meedogenloze strijd waarbij bijna 73.000 zeelieden het leven lieten. Het geweld is kaal en grimmig, onnadrukkelijke heroïek zonder veel tromgeroffel of hoorngeschal. Men blaft elkaar commando’s en technische specificaties toe: ‘Left full rudder, aye aye, sir! Contact now bears past 012, range 1.000 yards and closing.’ Dat anderhalf uur lang. Dit pretendeert geschiedenis te tonen zoals het werkelijk was; de keerzijde van die bescheiden ambitie is dat Greyhound chic docudrama voor ‘war nerds’ blijft.

Oorlogsfilm Greyhound Regie: Aaron Schneider. Met: Tom Hanks, Stephen Graham, Matthew Helm. Te zien op: Apple TV ●●●●●

