Techbedrijf IBM schrapt honderden banen in Nederland

Bij de Nederlandse tak van technologiebedrijf IBM verdwijnen zeker 560 van de 2.200 banen als gevolg van bezuinigingen. Daarover is vakbond CNV vorige week ingelicht, laat vakbondsbestuurder Marten Jukema dinsdag weten aan NRC. IBM wil de reorganisatie „zo snel mogelijk”, bij voorkeur voor de zomer, gereed hebben, zegt Jukema. IBM Nederland was niet direct bereikbaar voor commentaar.

IBM zou willen bewerkstelligen dat minimaal 220 werknemers met een vrijwillige regeling vertrekken. De rest zou een gedwongen ontslag wachten. Volgens Jukema zegt IBM de Nederlandse tak te duur te vinden en daarom te moeten inkrimpen. „Dat heeft vermoedelijk te maken met globalisering”, zegt hij. „Een ICT-bedrijf kan overal ter wereld klanten bedienen en Nederland vinden ze dan te duur.” Naast de ontslagen zouden 430 banen ‘verschuiven’ naar een nieuw op te richten tak van het bedrijf. Volgens Jukema staat dit idee nog in de kinderschoenen; wat de verschuiving van deze banen precies betekent voor de betrokken werknemers, is niet bekend.

CNV noemt de reorganisatie „fors en erg triest”. Ook is de bond kritisch op de bepaling dat wie in bezwaar gaat tegen het ontslag, het recht op een zogeheten sociaal plan verliest. Dat plan regelt een financiële tegemoetkoming voor wie vertrekt of wordt ontslagen. CNV is samen met andere vakbonden op de hoogte gebracht van de ontslagronde, maar is naar eigen zeggen niet voorafgaand aan het besluit geraadpleegd. Jukema zegt begin april samen met een aantal andere vakbonden en IBM Nederland om tafel te gaan om de verdere details van de reorganisatie te bespreken.