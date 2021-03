Taakstraf en voorwaardelijke celstraf voor brandstichting zendmast Maasbree

Een 33-jarige man uit Limburg is dinsdag veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van een half jaar en een taakstraf van 240 uur voor het in brand steken van een zendmast in Maasbree. Dat heeft de rechtbank in Dordrecht dinsdag geoordeeld, meldt persbureau ANP. Ook moet Luc T. een schadevergoeding betalen aan telecomproviders KPN en T-Mobile.

Het Openbaar Ministerie had aanvankelijk een celstraf van een jaar geëist tegen Luc T., waarvan de helft voorwaardelijk. De straf is lager omdat volgens de rechter geen sprake lijkt te zijn „van ideologische motieven voor de brandstichting”. Wat T.’s motieven dan wel waren, is niet bekend. Hij werd aangehouden omdat iemand hem zag wegrijden bij de zendmast en vervolgens het kenteken van zijn auto doorgaf aan de politie. De zendmast brandde niet helemaal af.

Vorig voorjaar werden zeker elf zendmasten gesaboteerd; deze acties werden waarschijnlijk gevoed door complottheorieën over 5G, een nieuwe generatie mobiel internet. Daarnaast was er ook een link met het coronavirus, omdat sommige samenzweringstheorieën suggereerden dat er een verband was tussen de uitbraak van het virus en de introductie van 5G. De zaak van T. was de eerste die voor de rechter kwam. Een mogelijk verband tussen de verschillende zendmastbranden is vooralsnog niet vastgesteld.

