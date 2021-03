Steun voor mensenrechtenonderzoek naar burgeroorlog Sri Lanka

De mensenrechtenorganisatie van de Verenigde Naties heeft een mandaat gekregen om onderzoek te doen naar misdaden ten tijde van de burgeroorlog in Sri Lanka. Het betekent dat mensenrechtencommissaris Michelle Bachelet extra geld en mogelijkheden krijgt om bewijs te vergaren en onderzoek te doen, meldt persbureau Reuters dinsdag.

De 47 lidstaten van de Mensenrechtenraad van de VN hebben een Britse resolutie aangenomen. 22 landen stemden voor, 11 (waaronder China en Pakistan) tegen. De overige veertien lidstaten, waaronder India, onthielden zich van stemming. Sri Lanka omschreef de stap als „onbehulpzaam en een splijtzwam” voor het land, maar het Verenigd Koninkrijk vond genoeg medestanders die wilden onderschrijven dat de „straffeloosheid” rond de burgeroorlog „in toenemende mate wordt verankerd” in het land. De vorige regering van Sri Lanka ondersteunde nog een vergelijkbare motie die in 2015 werd aangenomen, maar het huidige landsbestuur trok die steun weer in.

In Sri Lanka woedde tot 2009 een burgeroorlog omdat de Tamil Tijgers probeerden een onafhankelijke staat voor de Tamil te bevechten. Met name in de laatste maanden van de oorlog vielen talloze burgerdoden, volgens de VN doordat honderdduizenden inwoners als menselijk schild werden gebruikt. De 26 jaar durende oorlog heeft aan 80.000 tot 100.000 mensen het leven gekost, schatten de VN. Bachelet riep in januari in een rapport op tot sancties tegen de militaire leiding van het land vanwege hun rol in de misdaden die ten tijde van de strijd werden gepleegd.