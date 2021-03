Steun burgers in strijd tegen staatsterreur Myanmar

Honderdduizenden woedende Myanmarezen protesteren in het hele land. Hun veerkracht en vastberadenheid zijn indrukwekkend. Het leger kan het internet afsluiten, wapens inzetten, onschuldige burgers vasthouden en vermoorden maar hun moed, hoop en eenheid lijkt niet te stoppen.

Ester Veldhuis is politicoloog en werkte in Myanmar als adviseur creatieve media en gedragsbeïnvloeding.

Anderhalve maand geleden greep een handjevol ijdele en hebzuchtige generaals de macht in het land dat sinds 2016 mijn thuis was. Vanwege corona was ik in Nederland, en nu kan ik niet meer terug. Met zwaar gemoed na opnieuw een week vol wreedheden en verlies van jonge levens wil ik een oproep doen om de Myanmarezen te steunen. Ze gaan elke dag de straat op en riskeren hun leven om de fragiele democratie te verdedigen.

Want hoe hard en wreed de Tatmadaw, het leger, ook tracht de protesterende massa’s het zwijgen op te leggen, de protesten gaan door: „We will fight till the end”, zei een bevriend filmmaker. Dit wordt een marathon, geen sprint. Generatie Z – geboren vanaf 1997 en nog niet belast met een erfenis van mislukt verzet – is niet bereid te buigen. Het overheersende gevoel is: er is niets te verliezen. Niet opnieuw zestig jaar Orwelliaanse duisternis, zoals onder het militaire bewind tot 2011.

De acties van het verzet zijn inventief en geestig. Gebruikt de politie traangas, dan gooit het verzet zakken chilipoeder. Waar op de ene dag alle auto’s midden op een drukke verkeersader plots pech hebben, strikt de volgende dag iedereen tegelijk z’n veters op zebrapaden (ook al dragen de meesten slippers). De Myanmarezen weten ook in duistere tijden de humor erin te houden – wel vaak galgenhumor. Jonge demonstranten trainen om zich te weren tegen kogels, traangas en geluidsgranaten.

Barricades zijn overal – gemaakt van boomstammen, stukken beton, meubels, bakstenen en spijkers in kokosnoten. Satellietschotels worden gebruikt als schilden met foto’s van de rucksichtslose generaal Min Aung Hlaing op de voorkant want soldaten zullen niet gauw op zijn gezicht schieten. Mijn favoriete voorbeeld van vindingrijkheid zijn de vrouwen die hun ondergoed en sarongs op en over de weg rijgen. Mannen geloven dat wandelen onder de sarong van een vrouw hun ‘hpon’ zal wegnemen, een soort spirituele puur mannelijke kracht. In plaats van eronderdoor te rijden, stoppen de soldaten hun vrachtwagens en halen de waslijnen neer.

Oorlogsgebied

Achter de beweging voor burgerlijke ongehoorzaamheid staat een schaduwregering, geleid door wetgevers van de Nationale Liga voor Democratie van Aung San Suu Kyi – die een brug slaat naar de etnische volken die in grote delen van het land al decennialang gewapend verzet voeren tegen de Tatmadaw. Er groeit consensus dat, als de democratie wordt hersteld, de grondwet gewijzigd moet worden zodat Myanmar een federatie kan worden waarvan alle etnische volken deel uitmaken.

De fase van het uitdelen van witte rozen aan politie en leger is voorbij. Yangon, de stad die ik eindeloos met de scooter doorkruiste, is nu een oorlogsgebied. „Het is beter dat je niet ziet wat ze deze plek aandoen”, schreef een vriend. Maar ik zie het wel, in talloze clips op Twitter en Facebook en het maakt me ziek. Dit is staatsterrorisme. Er wordt met scherp geschoten op vreedzame betogers.

De legereenheden die verantwoordelijk waren voor de etnische zuiveringen van de Rohingya worden nu ingezet tegen demonstranten. Zij roven en schieten in de huizen van mensen die toevallig in de buurt van een demonstratiegebied wonen. Dat is inmiddels de hele stad want de locaties veranderen dagelijks om het leger op een dwaalspoor te zetten. Zoals een jonge collega het verwoorde: „Dit is de Myanmar-versie van Star Wars. Het land is de duisternis ingetreden en de strijd woedt in alle hevigheid om Darth Vader te bestrijden.”

Ondanks de terreur, rechteloosheid en het oplopend bewijs van misdaden tegen de menselijkheid is het onwaarschijnlijk dat er internationaal militair ingrijpen komt. Wel kan de Tatmadaw iedere vorm van internationale legitimiteit ontzegd worden. Bedrijven, gelinkt aan de militairen, kunnen worden geboycot en geldstromen gestopt. Dit gebeurt nu nog nauwelijks.

Federalisme

Wij staan aan de zijlijn maar kunnen wel degelijk wat doen door burgerinitiatieven te ondersteunen en westerse bedrijven op te roepen hun verantwoordelijkheid te nemen. Volgens actiegroep Justice for Myanmar is de Franse oliemaatschappij Total een van de grootste inkomstenbronnen van het militaire regime. Ook kunnen we internationale modemerken, wier leveranciers in Myanmar kleding produceren, oproepen meer te doen om de arbeiders in kledingfabrieken in Myanmar te beschermen die, vanwege hun protesten, worden ontslagen en geïntimideerd.

De junta was niet voorbereid op dit massale, aanhoudende verzet van miljoenen die bereid zijn hun leven te geven voor hun kinderen en de toekomst van hun natie. Niets is voorspelbaar maar het is te hopen dat deze massale volksopstand, gesteund door internationale sancties en burgerinitiatieven, het leger terugdringt naar daar waar ze hoort: onder toezicht van een civiele en democratisch gekozen regering. En dat dit het begin inluidt van een nieuw tijdperk van democratie en vrede in een federaal Myanmar.