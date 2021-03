Rutte: lockdown tot begin zomer reëel

Zet zoveel mogelijk eerste prikken om een eindeloze lockdown te voorkomen, daarvoor pleiten steeds meer deskundigen. Maar het kabinet wil er niet aan. Demissionair premier Mark Rutte (VVD) waarschuwde dinsdag op een nieuwe coronapersconferentie dat er wellicht pas begin zomer echt meer mogelijk wordt. Kan het echt niet sneller?

Een biertje op het terras met Pasen of als student weer een dag fysiek naar college, het is voorlopig niet aan de orde. Rutte noemde het gebrek aan versoepelingen dinsdag „een enorme domper”, maar wees op de snel oplopende besmettings- en ziekenhuiscijfers. Het enige lichtpuntje dat het kabinet voor Nederland in petto had, is dat de avondklok vanaf volgende week een uurtje later ingaat, om 22.00 uur.

Schrale troost

Het is een schrale troost omdat Rutte verder moest waarschuwen dat mogelijk pas aan het begin van de zomer serieuze grotere versoepelingen kunnen volgen. Omdat pas dan voldoende kwetsbare mensen zijn gevaccineerd en tot die tijd de druk op de ziekenhuizen volgens de RIVM-prognoses hoog blijft.

Grotere versoepelingen zijn pas te verwachten tegen het begin van de zomer

Over een andere oplossing sprak hij amper: veel sneller vaccineren. Juist dat lukte Nederland de afgelopen weken niet. Door het achteraf discutabele besluit om tijdelijk niet te prikken met AstraZeneca vanwege zorgen over zeldzame bijwerkingen werden bijna 300.000 vaccinatieafspraken afgezegd. Het dagelijkse aantal gezette prikken in Nederland daalde daardoor van bijna 50.000 vorige maand tot onder de 30.000, terwijl het RIVM dinsdag waarschuwde dat de situatie rond corona „verslechtert”.

Ernst Kuipers, de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, vindt dat het priktempo snel omhoog moet. Hij vindt de nood in de zorg en de samenleving inmiddels zo hoog dat hij maandag voorstelde voorlopig iedereen een prik te geven, zeker zolang Nederland kampt met een beperkt aantal vaccins als gevolg van tegenvallende leveringen.

Versneld prikken

Kuipers ziet twee voordelen van het zetten van maar één prik: de druk op de zorg gaat sneller omlaag, waardoor de lockdown mogelijk eerder kan worden beëindigd. Immers: als de al geprikte ouderen hun tweede prik voorlopig niet krijgen, kunnen veel sneller veel meer 50- en 60-plussers een eerste prik krijgen. Juist die groep blijft nu met Covid-19 in het ziekenhuis belanden. In het huidige vaccinatieschema van De Jonge hebben alle 50-plussers pas half juni een eerste prik gehad.

In het Verenigd Koninkrijk blijkt hoe succesvol de strategie van één prik is. Toen de Britten met vaccineren begonnen werden nog meer dan vierduizend mensen per dag in het ziekenhuis opgenomen, inmiddels is dat aantal na bijna 30 miljoen eerste prikken geslonken naar minder dan vijfhonderd per dag. Verrassend is dat niet: onderzoek van Public Health England liet eind februari zien dat een eerste prik van Pfizer of AstraZeneca voor 80 procent beschermt tegen ziekenhuisopname. Het Engelse priktempo ligt ook hoog: afgelopen zaterdag werden bijna 900.000 mensen gevaccineerd.

Lockdown onhoudbaar

In NRC pleitte viroloog Jaap Goudsmit vorige maand al voor het zo snel mogelijk zetten van alleen een eerste prik. „Het is crisis, handel daar ook naar”, zei hij. Emeritus hoogleraar vaccins en oud-RIVM-topman Ben van der Zeijst had aanvankelijk nog twijfel bij de Britse strategie, maar denkt daar nu anders over. „Nederland moet niet passief blijven afwachten, de situatie met de lockdown wordt onhoudbaar.”

Volgens de Gezondheidsraad is het onzeker voor hoe lang een eerste prik beschermt

De Gezondheidsraad adviseerde het kabinet eerder tegen het geven van één prik. Volgens de raad geeft de eerste prik „een redelijke bescherming”, maar is het onzeker voor hoe lang. Van der Zeijst hoopt dat de Gezondheidsraad er opnieuw naar kijkt. „Ik verwacht dat de Nederlandse lockdown met ruim een maand kan worden bekort als het kabinet ‘eenprikstrategie’ kiest. Over nieuwe virusvarianten maak ik me niet zoveel zorgen. Die ontstonden al voordat er gevaccineerd werd.”

Intussen heeft Nederland zo’n 700.000 vaccins ongebruikt op voorraad liggen, veel meer dan andere Europese landen. De Jonge wuifde de suggestie dat Nederland sneller kan prikken dinsdag op de persconferentie weg. Volgens de minister houdt Nederland „een minimale voorraad” aan en wordt die de komende weken „versneld weggeprikt”. Overgaan op de eenprikstrategie wees hij af door zich te verschuilen achter de Gezondheidsraad. „Je moet je houden aan wat op de bijsluiter staat. Wij koersen op strategie van de experts.”

