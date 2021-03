Zowel economisch als diplomatiek vinden Rusland en China elkaar, terwijl de betrekkingen met de EU zijn 'verwoest'

De betrekkingen zijn „verwoest” en dat heeft de Europese Unie geheel aan zichzelf te danken. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov haalde dinsdag, tijdens een tweedaags werkbezoek aan China, hard uit naar de EU. „Er zijn geen relaties meer met de Europese Unie als organisatie, de volledige infrastructuur is vernietigd door de eenzijdige beslissingen van Brussel”, brieste Lavrov tijdens een persconferentie met zijn Chinese ambtgenoot Wang Yi.

Lavrov onderstreepte dat, terwijl de relaties met Europa op een dieptepunt zijn beland, Rusland met China „een zeer intensieve agenda” onderhoudt „die elk jaar rijker wordt”. De Russische diplomaat, die zondag zijn 71ste verjaardag vierde, was in China om de bilaterale betrekkingen te verdiepen en strategische samenwerking te bespreken. Nu beide regeringen steeds meer op ramkoers met het Westen liggen, zoeken ze elkaar vaker op, zowel diplomatiek als economisch.

Dat Lavrov zijn bezoek aan China aangreep om het Westen een veeg uit de pan te geven, is dan ook geen toeval. Maandag reageerde China woedend op westerse sancties die het kreeg opgelegd wegens mensenrechtenschendingen tegen de Oeigoerse minderheid. Beijing sloeg terug met sancties tegen tientallen Europese politici. In een gezamenlijke verklaring lieten Lavrov en Wang Yi weten geen „buitenlandse inmenging” te tolereren.

Lees ook dit artikel: ‘China neemt Oeigoerse kinderen hun taal, cultuur en wortels af’

Sancties tegen Tsjetsjenen

De Russisch-Europese betrekkingen verslechterden zienderogen na de gifaanslag, vorig jaar, op de Russische oppositiepoliticus Aleksej Navalny en diens veroordeling tot tweeënhalf jaar strafkamp begin februari. Vorige maand dreigde Lavrov de betrekkingen met de EU als blok te zullen staken, indien Europa met nieuwe sancties zou komen. Dat gebeurde begin maart, toen de EU samen met de VS sancties oplegde aan zeven hoge Russische functionarissen in reactie op de behandeling van Navalny.

Maandag plaatste de EU nog eens twee Tsjetsjeense functionarissen op de sanctielijst. Dit vanwege hun betrokkenheid bij de vervolging, marteling en executie van Tsjetsjeense burgers, onder wie homoseksuelen, in de deelrepubliek. De zaak stamt uit 2017, maar kwam onlangs weer onder de aandacht toen de Russische krant Novaja Gazeta een getuigenis publiceerde van een politieagent die betrokken was bij de gruweldaden. De man verklaarde dat tientallen personen waren opgesloten en gemarteld en dat zeker dertien mensen waren doodgeschoten in de kelder van een Tsjetsjeens overheidsgebouw.

Het kan nóg slechter

Terwijl Lavrov in China van zich af beet, liet ook de Russische president zich niet onbetuigd. In een telefoontje op maandag met de voorzitter van de Europese Raad Charles Michel, beschuldigde Vladimir Poetin de Europese Unie van „confronterend beleid” ten aanzien van Rusland. Op zijn beurt constateerde Michel dat de betrekkingen op een „dieptepunt” zijn aanbeland. Hij riep Poetin opnieuw op om Navalny vrij te laten, en om „transparant” onderzoek te doen naar de moordaanslag. Rusland liet maandag weten niet van plan te zijn gehoor te geven aan die eis: het Russische Openbaar Ministerie, dat onder presidentieel toezicht staat, verklaarde dinsdag geen onderzoek te willen doen.

Lees ook deze reportage: Navalny krijgt 32 maanden strafkamp na kafkaësk proces

Dat de betrekkingen slecht zijn, betekent niet dat ze niet nóg slechter kunnen worden. Tegen Chinese media benadrukte Lavrov dat Rusland zoekt naar manieren om de westerse sanctiedreiging te verminderen. Hij suggereerde dat Rusland en andere landen kunnen overstappen op andere munteenheden dan de dollar, om zo onder de dollarhegemonie uit te komen. Ook anticipeerde hij op een ouder westers dreigement om Russische banken uit het SWIFT-systeem voor internationale betalingen te gooien. Het is onduidelijk op welke manier Rusland deze maatregelen zou willen doorvoeren. Uitsluiting van de dollar of uit SWIFT worden gezet, zou enorme consequenties hebben voor de Russische economie.