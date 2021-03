Trainer Peter Bosz ontslagen bij Bayer Leverkusen

Peter Bosz is ontslagen als hoofdtrainer bij Bayer Leverkusen. Dat maakt de Duitse voetbalclub dinsdagochtend bekend. Ook de assistenten van Bosz, Hendrie Krüzen en Rob Maas, moeten direct vertrekken bij de club. Aanleiding voor de ontslagen zijn de tegenvallende resultaten van Bayer Leverkusen dit jaar.

Directeur Rudi Völler noemt het ontslag van Bosz „onvermijdelijk”. Volgens Völler lukt het de club niet „af te rekenen met terugkerende fouten en weer de succesvolle weg in te slaan”. „Na een zakelijke en open analyse van de sportieve situatie zijn we daarom overeengekomen ondanks de grote waardering voor Peter Bosz tot een breuk te komen”, aldus de directeur.

Bayer Leverkusen staat op de zesde plaats van de Bundesliga na een matige reeks na de winterstop. De laatste twee competitieduels tegen Arminia Bieleveld en Hertha BSC gingen verloren. In de Europa League werd de ploeg uitgeschakeld door het Zwitserse Young Boys - het elftal dat een ronde later tweemaal verloor van Ajax.

Bosz was sinds december 2018 trainer bij Bayer Leverkusen. Hij staat bekend om zijn offensieve speelwijze en laat zijn teams over het algemeen aantrekkelijk voetballen; vaak terugkerend punt van kritiek is dat hij daar zelden prijzen mee wint. Eerder was hij trainer bij onder meer het Duitse Borussia Dortmund, het Israëlische Maccabi Tel Aviv, Vitesse en Ajax. Met de Amsterdamse club bereikte Bosz in 2017 de Europa League-finale, die Ajax verloor van Manchester United.