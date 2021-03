OM zet voor het eerst nepprofiel in tegen jeugdprostitutie

Justitie heeft voor het eerst een lokprofiel ingezet om iemand te betrappen op mensenhandel in de jeugdprostitutie. De 54-jarige man uit Loenen aan de Vecht had gereageerd op een advertentie op de seksdatingsite Bullchat. Hij bleek volgens politie en justitie bereid een minderjarige jongen te faciliteren bij het aanbieden van seks, meldt het Openbaar Ministerie dinsdag.

Het OM heeft vaker met lokprofielen gewerkt, maar dan ging het om zedenzaken. In dit onderzoek gaat het om voorbereidingshandelingen van seksuele uitbuiting van een minderjarige jongen. Justitie wil niet alleen deze verdachte vervolgen, maar ook graag weten of de rechter akkoord gaat met de nieuwe opsporingsmethode. De officieren van justitie hopen dit middel vaker te kunnen gebruiken omdat uitbuiting van minderjarigen meestal via internet gaat.

De 54-jarige man uit Loenen aan de Vecht werd vorige week dinsdag opgepakt en is donderdag voorgeleid. De rechter-commissaris bepaalde dat hij zijn zaak in vrijheid mag afwachten. Het politieonderzoek loopt nog, meldt het OM. Bij doorzoeking van zijn woning werden een computer en telefoon in beslag genomen. Daaruit bleek volgens justitie dat hij tegen betaling een minderjarige probeerde uit te buiten.

‘Nieuwe wereld’

Officier van justitie Daphne van der Zwan zegt tegen het AD dat de man „al heel snel” nadat het nepprofiel van de jongen op de datingsite werd gezet een werkplek aanbood, waarbij hij zelf de helft van de prostitutieopbrengsten zou ontvangen. „Toen we aangaven dat hij met een zestienjarige te maken had, werd het alleen nog maar aantrekkelijker voor hem.” Dit soort contacten is volgens justitie geen uitzondering, zegt landelijk officier mensenhandel Warner ten Kate in hetzelfde artikel. „Dit is de nieuwe wereld. En dat betekent dat we ook op zoek moeten gaan naar andere opsporingsmethoden.”

De zaak wordt dinsdagavond verder toegelicht in het televisieprogramma Jojanneke uit de prostitutie. In een eerdere aflevering maakten de programmamakers zelf ook al nepprofielen aan. Meerdere mannen kwamen naar een hotel in Amsterdam waar ze dachten seks te kunnen hebben met een minderjarig meisje. Ze troffen in de kamer presentatrice Jojanneke van den Berge die hen interviewde. Ook lieten de programmamakers zien hoe een undercovermedewerker van het programma door een pooier naar een hotel werd gebracht omdat die dacht dat hij tegen betaling seksafspraken voor haar kon faciliteren.