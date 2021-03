NPO komt met tv-versies van afgelaste toneelstukken

Toneel- en cabaretvoorstellingen die door de coronacrisis de theaters niet of kort haalden, zijn aangepast voor televisie en worden vanaf vrijdag uitgezonden door de Nederlandse Publieke Omroep (NPO).

Het gaat om zeker elf toneelvoorstellingen die anders door de lockdown niet of amper te zien zouden zijn geweest, aldus de NPO. In veel gevallen zijn ze met extra inzet van een filmregisseur voor tv aangepast. Ook zijn aparte tv-registraties gemaakt van gefnuikte cabaretshows van onder meer Fuad Hassen, Kiki Schippers, Lebbis en Yentl & De Boer. Wanneer die worden uitgezonden is nog niet bekend.

Al deze speciale podiumkunstregistraties, gemaakt door verschillende omroepen, zullen niet alleen op de reguliere NPO-zenders te zien zijn, maar ook op NPO Start (online) en de ‘cultuurzender’ NPO2 Extra. Die 24-uurs themazender is vanwege de lockdown tijdelijk in het basispakket van de kabelmaatschappijen opgenomen en zo voor iedereen gratis te bekijken.

De eerste speciale ‘corona-toneel-film’ is 26 maart te zien op NPO 3 (23u). Het gaat om De Hokje, een voorstelling geschreven door Dunya Khayame, omschreven als een kruising tussen de een who-dunnit en een comedy. Daarna volgen onder meer nog een voorstelling over liefde en seks van Adelheid Roosen, Titus Muizelaar en anderen (2 april) en een soloshow van Marcel Hensema, (9 april). De toneelbewerking van Ilja Leonard Pfeiffers roman Peachez met Porgy Franssen en Sofie Porro wordt 23 april uitgezonden. Op 5 juni is de laatste ‘toneel-film’ gepland: Jihad van Liefde, een muzikale voorstelling gebaseerd op het verhaal van Mohamed El Bachiri, die zijn vrouw verloor in de aanslag in de Brusselse Metro.

Eind mei zal daarnaast ook nog in tien dagen de tiendelige bewerking voor tv van Shakespeares Romeinse tragedies door het Internationaal Theater Amsterdam (ITA) worden uitgezonden door de VPRO. De productie van regisseur Ivo van Hove werd in februari al als livestream via internet uitgezonden.

Noodkreten

De keuze voor de tv-projecten is gemaakt door twee speciale coördinatoren bij de NPO, Lisa Boersen (programmeur Paradiso) en Carel Kuyl (tv-maker) in overleg met theatermakers en de omroepen. Net als het tv-programma On Stage, waarbij artiesten andere artiesten mogen uitnodigen voor een kort optreden, zijn deze speciale tv-registraties onderdeel van de coronasteun aan de cultuursector. Na noodkreten uit die sector eind vorig jaar, omdat de zalen dicht blijven vanwege de lockdown, kwam minister Van Engelshoven (Cultuur, D66) in november 2020 met een extra bedrag van 10 miljoen steun om via de publieke omroep aan optredende kunstenaars een podium te bieden.

De omroepen legden er zo’n vier miljoen euro bij. Dat geld gaat naar muzikanten, theatermakers en andere kunstenaars die tv-voorstellingen maken. Er zijn ook dans en muziek tv-projecten in de maak.

Op publiekeomroep.nl/cultuur is het hele aanbod te zien.