Noorwegen verbiedt verkoop van dochterbedrijf Rolls-Royce aan Rusland

De Noorse autoriteiten verbieden Rolls-Royce een Noorse dochterproducent van scheepsmotoren aan een Russisch bedrijf te verkopen. Dat zei de minister van Justitie dinsdag tegen het parlement, melden internationale persbureaus. De gevoelige technologie van het bedrijf Bergen Engines zou volgens de Noorse regering van „aanzienlijk militair strategisch belang” zijn voor Rusland en daarmee de militaire slagkracht van dat land vergroten. Het verbod zou dan ook in het belang zijn van de Noorse nationale veiligheid. Bergen Engines levert sinds 1999 motoren voor de marines van verschillende NAVO-landen, waaronder het Noorse spionageschip Marjata.

Met de blokkade van Noorwegen is de verkoop aan de Russische TMH Group, de grootste fabrikant van locomotieven en spoorwegmateriaal in Rusland, definitief van de baan. Dat de transactie van 150 miljoen euro niet doorgaat, is een klap voor Rolls-Royce. Het bedrijf wil tegen 2022 2 miljard pond (2,32 miljard euro) ophalen met het afstoten van bedrijfsonderdelen. Op die manier wil het de financiële gevolgen van de coronapandemie ondervangen. Rolls-Royce zegt dat het met de Noorse autoriteiten in gesprek wil om een alternatief voor het dochterbedrijf te vinden.

Rusland vernam begin maart al dat de verkoop vanwege veiligheidsoverwegingen tijdelijk was opgeschort. Op 10 maart stelde de Russische ambassade in Oslo dat het besluit een „anti-Russisch sentiment” illustreerde en aanleiding gaf tot „ernstige bezorgdheid”. De Russische autoriteiten hebben nog niet gereageerd op het nieuws. Noorwegen heeft in 2019 een nieuwe veiligheidswet ingevoerd waarmee de regering buitenlandse overnames kan blokkeren als vitale nationale belangen op het spel staan.

De betrekkingen tussen Noorwegen en Rusland, die een grens in het Noordpoolgebied delen, verbeterden geleidelijk in de jaren na de Koude Oorlog, totdat Moskou in 2014 de Krim annexeerde. Dat laatste heeft geleid tot meer spanningen bij de grensregio’s, waarbij beide landen hun militaire aanwezigheid hebben vergroot.