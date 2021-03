‘Nederlandse darters vaak benaderd voor matchfixing’

Matchfixers hebben het afgelopen jaar zeker zes Nederlandse darters benaderd om te vragen of ze hun wedstrijden wilden beïnvloeden. Ze kregen bijvoorbeeld het verzoek of ze in ruil voor geld een wedstrijd wilden verliezen zodat gokkers daarop kunnen inzetten, meldt de NOS dinsdag op basis van eigen onderzoek. De internationale darttoezichthouder DRA zegt dat dit probleem zich voor zover bekend vooral in Nederland voordoet.

De darters worden meestal benaderd via sociale media. Maik Kuivenhoven vertelt aan de NOS hoe hem gevraagd werd of hij misschien minder 180’ers zou willen gooien dan zijn tegenstander, Niels Zonneveld zelfs of hij zijn wedstrijd wilde verliezen. De omroep sprak met meer darters die vergelijkbare verzoeken binnenkregen, onder wie Wesley Harms en „een Nederlandse topdarter, die anoniem wilde blijven”. Ze zeggen allemaal niet op de verzoeken te zijn ingegaan.

Pakkans

Volgens de DRA zijn er het afgelopen jaar tien meldingen binnengekomen van pogingen tot matchfixing, waarvan zes uit Nederland. Hoe dat komt is niet duidelijk. Voorzitter Nigel Mawer zegt dat het kan komen doordat er minder toezicht is dan elders, maar acht het ook denkbaar dat Nederlandse darters eerder melding maken. Mawer zegt tegen de NOS te denken dat het leeuwendeel van de pogingen tot matchfixing waarschijnlijk nooit bekend wordt.

Darters die meewerken aan matchfixing, kunnen daar makkelijk duizenden euro’s voor krijgen, zegt Mawer tegen de NOS. Zo kregen de Nederlander Wessel Nijman en de Noord-Ier Kyle McKinstry volgens hem ongeveer 10.000 euro in ruil voor hun medewerking. De fixers zelf verdienden ongeveer drie of vier keer zoveel, schat hij. De darters werden geschorst.

Volgens de DRA zouden politie en justitie een actievere rol moeten spelen bij het oplossen van dit probleem. De organisatie kan zelf namelijk alleen de spelers schorsen, maar niets beginnen tegen de matchfixers zelf. Het Openbaar Ministerie zegt onderzoek te doen naar de praktijken, waarop uiteindelijk vervolging ingesteld zou kunnen worden.